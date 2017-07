Le défenseur accepte un contrat de cinq ans d'une valeur de 23,125 M$ - Alzner débarque à Montréal La liste complète des joueurs autonomes de la LNH Les prises du jour Le Canadien met Joe Morrow sous contrat Kevin Shattenkirk s'en irait chez les Rangers

Jean-François Chaumont 02-07-2017 | 00h32

Alexander Radulov et Andreï Markov n'ont pas encore choisi leur prochaine destination, mais Karl Alzner a rapidement trouvé sa nouvelle ville d'adoption. L'ancien défenseur des Capitals de Washington poursuivra sa carrière avec le Canadien.

En entrevue au Journal mardi, Alzner n'avait pas caché son désir d'endosser l'uniforme du Tricolore. « Je suis intéressé, très intéressé, avait-il confié. Mais c'est (Marc) Bergevin qui dictera mon sort. C'est lui qui fera l'offre. »

Bergevin a séduit Alzner en lui offrant un pacte de cinq ans d'une valeur de 23 125 millions de dollars. Le défenseur gaucher de 6 pi 3 po et 219 lb empochera donc en moyenne 4 625 M$.

« J'ai étudié tous les scénarios, mais à la fin, je connaissais la réponse, a dit Alzner lors d'une conférence téléphonique. Je voulais jouer pour le Canadien. C'est incroyable comme chance. Ce n'est pas juste une équipe originale, c'est l'équipe qui vient à l'esprit des gens quand ils pensent au hockey.

« J'ai aussi aimé mes rencontres à Montréal, a-t-il continué. Le centre d'entraînement est fantastique, la ville est fantastique et c'était une bonne entente pour moi. Je suis vraiment excité. J'ai accumulé une tonne d'informations avant de prendre ma décision. »

Avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le nom d'Alzner était principalement associé au Canadien et aux Jets de Winnipeg. On racontait qu'il avait réduit sa liste à trois équipes seulement. Mais il n'a pris l'avion qu'une seule fois au cours des derniers jours et c'était pour rencontrer les dirigeants de sa future équipe.

« J'ai visité une seule ville, a-t-il précisé. C'est la portion assez drôle puisque je pouvais lire que je faisais une tournée en Amérique du Nord, si on se fiait aux rumeurs. J'ai eu plusieurs conférences téléphoniques avec différentes équipes. J'avais une bonne idée de ce que je recherchais. J'ai découvert une autre portion de la ville en me rendant à Montréal. Quand tu joues contre le Canadien, tu n'as pas trop le temps de te promener. »

Weber ou Petry ?

Selon l'organigramme du Tricolore, Alzner jouera assurément un rôle au sein du top quatre à la ligne bleue. Il remplacera Alexeï Emelin, qui a pris le chemin de Vegas lors du repêchage d'expansion. Sur le plan salarial, il coûtera un peu plus cher qu'Emelin (4,1 millions), mais il est plus jeune à 28 ans et il a surtout une meilleure lecture du jeu.

Le défenseur gaucher formera un duo avec Shea Weber ou Jeff Petry. Questionné à savoir s'il avait une préférence, il n'a pas osé se mouiller.

« Les entraîneurs décideront de mon utilisation, a-t-il répliqué. Mais je peux m'imaginer autant comme partenaire de Weber que de Petry ou même d'un autre défenseur. Je jouerai où le Canadien me demandera de jouer. À Washington, je changeais parfois de partenaires. L'important est de trouver une bonne chimie au sein de l'équipe. J'ai confiance que nous aurons de bons duos. »

Au cours des dernières saisons à Washington, Alzner a souvent joué avec John Carlson, un défenseur très mobile. Petry est plus dans ce moule que Weber.

« C'est vrai que j'ai joué souvent avec Carlson, mais dernièrement, je jouais avec Matt Niskanen, un défenseur qui me ressemble plus, a-t-il précisé. Je n'ai pas vraiment une préférence. C'est toujours bien d'avoir un partenaire à qui tu peux remettre la rondelle et qui s'occupe de la transporter en dehors de ta zone. J'ai surtout besoin d'un partenaire qui lit bien le jeu et avec lequel c'est facile de jouer. Je n'ai pas de préférence entre un défenseur à caractère offensif ou défensif. Il faut surtout une complicité entre les deux gars. »

Aucune crainte

Repêché au premier tour par les Capitals en 2007, Alzner n'a jamais connu une autre ville dans la LNH que celle de Washington. Si la capitale américaine représente un bon marché américain, ce n'est rien de comparable avec le zoo de Montréal. Cette réalité ne fait absolument pas peur au joueur originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique.

« Si je n'étais pas prêt, j'aurais probablement dit non au Canadien. J'ai une bonne carapace, je suis fait fort mentalement. Je veux être gentil avec les partisans et les médias et généralement ça m'aide. Mais je peux comprendre que l'humeur des gens à Montréal change selon le rendement du Canadien. Ça vient avec le territoire.

« Je ne changerai pas ma personnalité, je resterai honnête et je travaillerai fort. Je ferai de mon mieux pour aider le Canadien à gagner le plus de matchs possible. Je n'ai pas peur de la bête d'un grand marché comme Montréal. »

Un désir de gagner

À Washington, Karl Alzner a gagné trois fois le trophée du Président, remis à la meilleure équipe à la fin de la saison, mais il n'a jamais bu du champagne dans la coupe Stanley.

Sur papier, les Capitals ont encore une meilleure formation que le Canadien. Mais Alzner n'adhère pas trop à cette théorie. Il croit en ses chances avec sa nouvelle équipe.

« Je vois un grand potentiel pour le Canadien, a raconté le sympathique défenseur de 28 ans. Il y a plusieurs bons joueurs et de bons jeunes aussi. Le Canadien compte sur le meilleur gardien de la LNH en Carey Price. L'avenir est maintenant pour cette équipe. Nous pourrions être des aspirants.

« J'ai joué pour de bonnes équipes à Washington, mais nous n'avons jamais réussi à nous rendre plus loin que le deuxième tour, a-t-il poursuivi. J'espère que j'aurai la chance de chasser ce mauvais sort avec ma nouvelle équipe. Je sais que cette organisation fera tout en son pouvoir pour atteindre ses objectifs. J'aimerais tellement atteindre la terre promise avec cette équipe. Juste à y penser, j'ai un gros sourire dans le visage. J'imagine la ville de Montréal, ce serait complètement fou. »

Devenir une famille

Même s'il y a encore des doutes sur la composition de l'équipe avec les dossiers d'Andreï Markov et d'Alexander Radulov encore en suspens, Alzner a aimé la vision de Marc Bergevin et de Geoff Molson.

« Premièrement, j'aime la fondation de l'équipe, a-t-il souligné. Pour gagner, tu as besoin d'un gardien étoile, d'un défenseur étoile, de bons meneurs et de bons marqueurs. Nous avons les quatre ingrédients. J'aime la direction que l'équipe souhaite prendre. Il y a un désir de gagner et de se battre.

« J'ai compris au cours des années que l'équipe et l'organisation doivent devenir une famille, si tu veux faire un long chemin. »

Une conversation avec Weber

Né à Burnaby, Alzner retrouvera d'autres joueurs de la Colombie-Britannique dans le vestiaire du CH avec les présences de Price, Weber, Jordie Benn et Brendan Gallagher.

« J'ai parlé à Shea (Weber) quand nous partions de notre visite à Montréal, a-t-il précisé. J'avais aimé les réponses des dirigeants, mais je voulais obtenir l'opinion d'un joueur. Il m'a aidé. Comme moi, Shea a une femme et des enfants. Il m'a parlé des écoles et des quartiers où je pouvais m'établir. »

- En 82 matchs l'an dernier avec les Capitals, Alzner a obtenu 13 points (3 buts, 10 passes) et il a maintenu un dossier de +23. En plus de mener les siens avec 162 tirs bloqués, il était le défenseur le plus utilisé par Barry Trotz en infériorité numérique. L'ancien numéro 27 n'a pas manqué un seul match au cours des sept dernières saisons.