Le Canadien met Joe Morrow sous contrat Karl Alzner débarque à Montréal

Jean-François Chaumont 01-07-2017 | 19h26

Il a seulement 24 ans. Il est un ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh. Il a déjà fait partie d'une transaction impliquant Brenden Morrow et d'une autre avec Tyler Seguin. Mais il n'a toujours pas trouvé sa place dans la LNH.

Joe Morrow cherchera à replacer sa carrière sur les rails avec le Canadien. Quelques heures seulement après l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Morrow a paraphé un contrat d'un an à un seul volet avec le CH. Il gagnera un salaire de 575 000$.



À ce prix, Marc Bergevin a pris un pari intéressant. Morrow ne débarquera pas en territoire inconnu à Montréal. À ses quatre dernières saisons au sein de l'organisation des Bruins de Boston, le défenseur gaucher de 6 pi et 199 lb a bien connu Claude Julien.



«C'était évidemment important d'aller dans une organisation avec un entraîneur que je connais, a dit Morrow. Je suis familier avec lui. Ça a joué un rôle, mais en général, dès que le Canadien t'offre un contrat, tu n'hésites pas trop longtemps.»



«Je vois ça comme une occasion, un nouveau départ, a-t-il poursuivi. J'aurai la chance de recommencer à zéro. Je ne prendrai pas ça à la légère. Je veux montrer aux gens que je peux jouer dans la LNH et aider cette équipe à gagner.»



La bonne chance



Il n'y a pas si longtemps, Morrow avait encore l'étiquette d'un très bel espoir. Mais son étoile a pâli au cours des dernières saisons. Il n'a jamais réussi à prendre son envol que ce soit avec les Stars de Dallas ou les Bruins de Boston.



L'ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2011 attend toujours la bonne chance.



« Je crois que les joueurs fleurissent quand ils reçoivent la bonne occasion, a-t-il répliqué. Si j'ai cette chance, ce sera spécial, surtout dans le système du Canadien. J'espère grandir. »



Ralenti par différentes blessures, Morrow n'a joué que 17 matchs l'an dernier avec les Bruins, obtenant une seule passe. Il a participé à cinq rencontres en séries avec l'équipe de Zdeno Chara et Patrice Bergeron. Il a aussi passé un peu de temps avec les Bruins de Providence, participant à trois rencontres dans la Ligue américaine.



Marc Bergevin a toujours eu comme philosophie que les bonnes équipes n'avaient jamais assez de bons défenseurs. Avec les départs d'Alexeï Emelin et Nathan Beaulieu et l'avenir incertain d'Andreï Markov, le directeur général du Canadien n'avait pas le choix d'obtenir du renfort à cette position cruciale. Le DG du CH a fait les acquisitions de Karl Alzner et de David Schlemko.



Morrow se battra pour un poste de septième ou huitième défenseur avec le CH. S'il ne parvient pas à gagner un poste avec le grand club, il fera le trajet en métro pour vivre les débuts du Rocket à Laval dans la Ligue américaine.

Frose, Holland et Taormina

Le CH a aussi jeté son dévolu sur l'attaquant Byron Froese, lui accordant un contrat de deux ans.

Le pacte est à deux volets pour la prochaine saison et à un seul pour la suivante. La valeur de l'entente n'est pas connue.

Froese, 26 ans, a disputé deux matchs avec les Maple Leafs de Toronto et à quatre autres avec le Lightning de Tampa Bay en 2016-2017. Il a également amassé 27 buts et 19 mentions d'aide pour 46 points en 54 sorties avec les Marlies de Toronto et le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine.

Le Manitobain a été un choix de quatrième tour, le 119e au total, des Blackhawks de Chicago en 2009 et a participé à 56 joutes du circuit Bettman en 2015-2016.

Le Tricolore a aussi offert un contrat de deux ans à l'attaquant Peter Holland.

Il s'agit d'une entente à deux volets pour la première année et à un seul volet pour la seconde.

Le joueur de centre a porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto et des Coyotes de l'Arizona la saison dernière, amassant 12 points en 48 matchs.

L'ancien choix de premier tour des Ducks d'Anaheim en 2009 compte 81 points en 243 rencontres en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Enfin, le Bleu-Blanc-Rouge a consenti une entente à deux volets au défenseur Matt Taormina.

L'Américain de 30 ans a porté l'uniforme du club-école du Lightning de Tampa Bay, le Crunch de Syracuse, en 2016-2017. Il a totalisé 15 buts et 45 aides pour 60 points en 70 affrontements, ajoutant 20 points, dont cinq réalisations, en 22 parties éliminatoires. L'arrière a d'ailleurs contribué aux succès de sa formation, qui a atteint la finale de la Coupe Calder.

Taormina avait disputé trois joutes à Tampa Bay en 2015-2016.

- Avec l'Agence QMI