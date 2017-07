Byron Froese opte pour le Canadien

Agence QMI 01-07-2017 | 13h12

Le Canadien de Montréal a mis la main sur l'attaquant Byron Froese, samedi, lui accordant un contrat de deux ans.

Le pacte est à deux volets pour la prochaine saison et à un seul pour la suivante. La valeur de l'entente n'est pas connue.

Froese, 26 ans, a disputé deux matchs avec les Maple Leafs de Toronto et à quatre autres avec le Lightning de Tampa Bay en 2016-2017. Il a également amassé 27 buts et 19 mentions d'aide pour 46 points en 54 sorties avec les Marlies de Toronto et le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine.

Le Manitobain a été un choix de quatrième tour, le 119e au total, des Blackhawks de Chicago en 2009 et a participé à 56 joutes du circuit Bettman en 2015-2016.

Le Tricolore a aussi offert un contrat de deux ans à l'attaquant Peter Holland.

Il s'agit d'une entente à deux volets pour la première année et à un seul volet pour la seconde.

Le joueur de centre a porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto et des Coyotes de l'Arizona la saison dernière, amassant 12 points en 48 matchs.

L'ancien choix de premier tour des Ducks d'Anaheim en 2009 compte 81 points en 243 rencontres en carrière dans la Ligue nationale de hockey.