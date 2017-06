McCarron se réjouit pour Lefebvre Un retour aux sources pour Sylvain Lefebvre

Choix de premier tour du Canadien en 2013, McCarron a passé les deux dernières campagnes à faire la navette entre Montréal et St. John's.Au cours de cette période, il a disputé 90 matchs sous les ordres de Lefebvre. Il assure que celui-ci a eu une incidence importante sur sa progression.

«Le hockey professionnel est tellement différent. Surtout au poste de centre. Tu dois jouer sur la totalité des 200 pieds. Tu dois être fiable défensivement, a rappelé l'Américain. Offensivement, ça allait. C'est la portion défensive qui me donnait un peu plus de fils à retordre. Sylvain a regardé plusieurs vidéos avec moi et m'a montré différentes façons de faire.»