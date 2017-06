Deux matchs hors-concours Canadien-Sénateurs

Agence QMI 16-06-2017 | 13h34

Le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa s'affronteront deux fois, soit les 23 et 30 septembre, durant le prochain calendrier préparatoire de la Ligue nationale.

Le premier duel opposant les deux formations aura lieu au Centre Canadian Tire, alors que le second se tiendra au Centre Bell. Le Tricolore et ses rivaux de la capitale fédérale croiseront également le fer dans le cadre d'un match à l'extérieur lors de la saison 2017-2018, rendez-vous prévu le 16 décembre au TD Place.

D'ici là, la troupe de l'entraîneur-chef Claude Julien disputera aussi des joutes hors-concours à domicile les 20 et 29 septembre, contre les Capitals de Washington et les Panthers de la Floride, respectivement. De plus, il se frottera aux Bruins de Boston et aux Maple Leafs de Toronto les 18 et 27 septembre au Centre Vidéotron.