Evgeny Dadonov songerait à se joindre au Canadien

Agence QMI 05-05-2017 | 09h17

Après la signature de contrat de Vadim Shipachyov avec les Golden Knights de Las Vegas, jeudi, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, pourrait se tourner vers un attaquant russe en provenance de la Ligue continentale (KHL), Evgeny Dadonov.

Selon le journaliste et collaborateur du Journal, Slava Malamud, l'ancien choix de troisième tour des Panthers de la Floride (71e au total) en 2007 contemplerait l'idée de se joindre au Tricolore. Rien n'est toutefois confirmé.

Shipachyov formait avec Ilya Kovalchuk et Dadonov un trio d'attaquants redoutables avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la KHL. Ils ont tous exprimé leur désir de faire le saut dans la Ligue nationale (LNH) dès la saison prochaine, notamment en raison des ennuis financiers qui minent la KHL.

Si Kovalchuk est toujours lié aux Devils du New Jersey, Dadonov est libre comme l'air. Aussi, des informations récemment rapportées par la chaîne Sportsnet laissaient entendre que le joueur d'avant était à la recherche d'un contrat d'une valeur annuelle d'au moins 3,5 millions $.

Dadonov, 28 ans, a disputé 55 rencontres dans la LNH avec les Panthers, inscrivant 20 points, dont 10 buts.

La saison dernière, dans la KHL, l'ailier droit de 5 pi et 10 po et 178 lb a marqué 30 buts et ajouté 36 aides pour 66 points en seulement 53 rencontres, connaissant ainsi la meilleure saison de sa carrière.