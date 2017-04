Le Canadien au bord du gouffre

20-04-2017 | 23h10

Mika Zibanejad a joué les héros en marquant le but gagnant en prolongation, jeudi au Centre Bell, pour procurer une victoire au compte de 3-2 aux Rangers de New York face au Canadien de Montréal.

Zibanejad a profité d'un bond favorable de la rondelle sur le bâton d'Alexei Emelin lorsque Chris Kreider a tenté un tir pour surprendre Carey Price.

Les Rangers mènent la série quart de finale de l'Association de l'Est 3-2 et auront la chance d'en finir samedi, à New York.

Les deux gardiens ont encore une fois été au sommet de leur forme dans cet affrontement. Price a réalisé 33 arrêts. Le gardien du Tricolore s'est distingué dès la première minute avec un arrêt du bout de la jambière aux dépens de Mats Zuccarello.

De son côté, Henrik Lundqvist a été mis à l'épreuve à 36 reprises.

De l'action en première période

Artturi Lehkonen a été à l'origine du premier filet des favoris locaux, au premier vingt. Il a tout d'abord soutiré la rondelle au défenseur Marc Staal profondément dans la zone des Rangers. Le jeu s'est poursuivi et la recrue finlandaise a déjoué Lundqvist d'un jeu vif en contournant la cage par-derrière.

Jesper Fast a inscrit les siens au pointage en infériorité numérique quelques instants plus tard. Puis, le Bleu-Blanc-Rouge est revenu à la charge lorsque Brendan Gallagher a bénéficié de beaucoup d'espace dans l'enclave pour faire bouger les cordages.

Le petit attaquant a semblé se blesser à la main à la fin du premier engagement, mais il était à son poste au début de la deuxième.

Le Canadien a raté une belle occasion de faire mal aux New-Yorkais, dans les premières minutes du deuxième tiers, alors qu'il a profité de deux jeux de puissance consécutifs, sans parvenir à trouver le fond du filet.

Les Rangers ont finalement créé l'égalité, lorsque Brady Skjei a profité d'un retour de lancer de Rick Nash pour toucher la cible.

Emelin effectuait un retour au jeu, lui qui était à l'écart depuis le 5 avril en raison d'une blessure au bas du corps. L'arrière a bien mal entamé la rencontre, avec une pénalité mineure, mais les visiteurs n'ont pas été en mesure d'en profiter.

Le Russe a finalement terminé la rencontre avec sept coups d'épaule.

Le capitaine de la formation montréalaise Max Pacioretty n'a toujours pas fait scintiller la lumière rouge dans cette série. Il a maintenant décoché 24 tirs sans tromper la vigilance de Lundqvist. Il a toutefois obtenu quelques bonnes occasions de marquer dans le match.