La série est maintenant égale

18-04-2017 | 22h03

Le Canadien de Montréal a tout tenté en fin de match, mais a finalement dû s'avouer vaincu par la marque de 2-1 face aux Rangers, mardi soir, à New York.

La série quart de finale de l'Association de l'Est est maintenant égale 2-2.

Dans les derniers instants du match, Shea Weber a décoché un puissant tir, mais la rondelle a frappé le poteau. Les Blueshirts ont finalement tenu le coup.

Avant ce gain, les Rangers avaient perdu leurs six derniers matchs éliminatoires au Madison Square Garden.

Une deuxième période difficile

Lors du deuxième vingt, les favoris de la foule ont complètement dominé leurs adversaires.

Rick Nash a profité de cette domination pour redonner les devants aux Rangers. Plusieurs joueurs du Canadien, dont Max Pacioretty n'ont pas été en mesure de sortir la rondelle du territoire. Ryan McDonagh l'a finalement remise à Nash qui a inscrit son deuxième but de la série.

Au milieu de la période, les visiteurs avaient dirigé un seul tir sur le filet d'Henrik Lundqvist. Ils ont finalement conclu le deuxième vingt avec seulement huit lancers.

Jesper Fast avait également profité d'une erreur du Canadien pour ouvrir la marque. La rondelle a été poussée dans le fond du territoire et Markov a tenté de la récupérer avec son patin. Cette dernière s'est toutefois retrouvée devant le filet de Carey Price et Fast en a profité.

C'est Torrey Mitchell qui a marqué l'unique but du Canadien. L'attaquant a profité d'un mauvais changement du côté des favoris de la foule pour se retrouver à deux contre un avec Shea Weber. Le défenseur lui a remis la rondelle et Mitchell l'a déposée dans un filet ouvert. Les partisans ont fait entendre leur mécontentement à la suite du but, car ils pensaient que six joueurs du Canadien étaient sur la surface glacée au moment de marquer.

Sur la séquence, Alexander Radulov a obtenu une mention d'aide. Il a maintenant amassé six points depuis le début des séries éliminatoires.

Price a finalement accordé deux buts sur 32 tirs.

Pour sa part, Lundqvist a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées vers lui.

Du côté des Rangers, Nick Holden a pris la place de Kevin Klein à la ligne bleue. Pavel Buchnevich a disputé un premier match depuis le début de la série. Il a pris la place de Tanner Glass.

Le cinquième match de la série aura lieu jeudi soir, au Centre Bell.