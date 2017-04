Canadien-Rangers, prise 2

14-04-2017 | 11h18

Le Canadien de Montréal et les Rangers de New York renoueront avec l'action vendredi soir, à l'occasion du deuxième match de leur série de premier tour.

Les hommes de Claude Julien tenteront d'égaler la confrontation 1-1 après avoir perdu la première partie par le pointage de 2-0.

Lors de cette rencontre disputée mercredi, l'attaquant Tanner Glass a inscrit le but gagnant et Michael Grabner a complété la marque dans un filet désert.

Le gardien Henrik Lundqvist a réalisé 31 arrêts, mais n'a jamais été embêté par les attaquants du Tricolore autour de son filet.

L'entraîneur-chef des «Blueshirts», Alain Vigneault, s'attend encore à une fois à un match rapide et intense.

«On aime utiliser notre vitesse et contre-attaquer. Cependant, on encourage nos joueurs à terminer leurs mises en échec lorsqu'ils en ont l'occasion. Le hockey, c'est un sport physique, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'émotion.»

On ne change pas une formule gagnante

La formation des Rangers demeurera la même que lors de l'affrontement précédent. Celle du Canadien ne devrait également pas changer. Le défenseur Alexei Emelin devrait de nouveau être absent en raison d'une blessure au bas du corps, ce qui pourrait permettre à Nikita Nesterov d'évoluer encore au sein de la troisième paire d'arrières.

Néanmoins, l'instructeur-chef Claude Julien a préféré attendre la journée de vendredi avant de dévoiler sa formation exacte en prévision du match.

Le duel sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports dès 19 h.