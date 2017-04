Un faux départ pour le Canadien

12-04-2017 | 22h39

Le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist a repoussé les 31 rondelles dirigées vers lui pour blanchir le Canadien, menant les siens vers un gain au compte de 2-0 dans cette première partie du quart de finale de l'Association de l'Est, mercredi à Montréal.

Les partisans présents ont eu droit à un duel de gardien, puisque Carey Price s'est également distingué. Il a été mis à l'épreuve à 31 reprises, dans la rencontre. Il a cédé une fois.

De l'intensité dès le départ

Le Canadien a tenté d'imposer son rythme dès le début de la rencontre. Le défenseur Jordie Benn a solidement plaqué Tanner Glass, tandis que Brendan Gallagher a tenté de déranger Lundqvist quelques instants plus tard, dans son demi-cercle.

Le Tricolore a ensuite écoulé avec succès une première séquence à court d'un homme, lorsque Gallagher a été pénalisé pour avoir fait trébucher.

Les visiteurs ont toutefois ouvert la marque, lorsque Glass a surpris Carey Price d'un tir du revers, tout juste après une mise au jeu, à mi-chemin en première. Il s'agissait de son deuxième but en 61 matchs éliminatoires.

Lundqvist s'est démarqué lors du premier vingt en réalisant plusieurs arrêts importants. Le portier des Rangers montre un dossier de 14-17-3, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d'efficacité de ,898 en saison régulière face au Bleu-Blanc-Rouge.

Une deuxième en deux temps

Les Rangers ont ensuite entamé l'engagement médian en force, alors qu'ils ont obtenu les 10 premiers tirs cadrés. Price a toutefois dit non chaque fois, tout en recevant de l'aide de ses poteaux à deux reprises.

Le Tricolore a retrouvé le momentum en fin de période. Il a notamment eu une bonne chance de se relancer lors d'un jeu de puissance, mais Lundqvist a volé un but certain à Shea Weber.

Michael Grabner a inscrit le dernier but des visiteurs, dans une cage déserte.

Le prochain match de cette série de premier tour se déroulera au Centre Bell, vendredi.