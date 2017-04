Canadien-Rangers: ça commence enfin!

Agence QMI 12-04-2017 | 12h03

La série de premier tour de l'Association de l'Est entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York s'entamera au Centre Bell, mercredi.

Sans grande surprise, ce sont les gardiens Carey Price et Henrik Lundqvist qui amorceront le match devant leur filet respectif.

Le Tricolore a vu son capitaine Max Pacioretty tomber momentanément au combat, mardi, lors de l'entraînement de l'équipe. En effet, le numéro 67 a reçu le bâton de son coéquipier Michael McCarron au visage avant de quitter la patinoire sans y revenir.

Toutefois, Pacioretty sera à son poste en soirée, lui qui a participé à la séance d'entraînement optionnelle du Tricolore en matinée. L'instructeur-chef de l'équipe, Claude Julien, s'était dit la veille «très optimiste» quant à la participation du vétéran à la première rencontre de la série. Il a confirmé la présence de l'Américain en avant-midi.

Il s'agit d'une 16e confrontation entre les deux équipes en séries éliminatoires. Les Rangers sont sortis vainqueurs à huit reprises contre sept pour la formation montréalaise. New York a remporté les deux derniers rendez-vous face au Canadien, en 1996 et en 2014.

La rencontre de mercredi sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports dès 17 h avec l'émission d'avant-match. Le duel est prévu à 19 h.