Le Canadien en 6?

12-04-2017 | 11h02

La prédiction la plus populaire en marge de la série entre le Tricolore et les Rangers de New York : Canadien en 6.

Dans un communiqué transmis aux médias mercredi matin, l'entreprise québécoise Influence Communication indique avoir colligé 120 prédictions de journalistes, chroniqueurs et commentateurs au Canada anglais et aux États-Unis.

«Globalement, près de 77 % des spécialistes donnent la série au Canadien de Montréal, indique-t-on. Cinquante-sept pour cent croient que le CH la remportera en six parties.»

Aucun spécialiste n'a osé prédire une victoire des Rangers en quatre matchs et un seul croit que la formation new-yorkaise triomphera après cinq rencontres.

En rassemblant les prédictions, il est à noter que 93,34 % des experts estiment que la série nécessitera six ou sept parties.