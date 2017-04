Le Canadien échappe son dernier match à domicile

Agence QMI 07-04-2017 | 22h34

À son dernier match de la saison régulière au Centre Bell, le Canadien de Montréal s'est incliné 4-2 vendredi face au Lightning de Tampa Bay.





Cette victoire permet à la troupe de Jon Cooper de maintenir ses chances de participer aux séries éliminatoires.



N'ayant plus droit à la défaite d'ici la fin du calendrier régulier, le Lightning a joué avec conviction et a tiré profit de sa vitesse pour prendre l'avantage sur son adversaire.



À son premier match en carrière à Montréal, Yanni Gourde a touché la cible à deux reprises. L'attaquant québécois a ouvert la marque à la 12e minute de jeu de la première période sur un retour de lancer de Nikita Kucherov, qui a frappé la barre transversale.



Gourde est revenu à la charge en troisième avec son sixième but en 19 matchs cette saison dans la Ligue nationale de hockey.



Kucherov a quant à lui enfilé l'aiguille avec neuf secondes à faire au premier engagement grâce à un tir qui n'a laissé aucune chance à Carey Price. Il s'agissait de son 40e but depuis le début de la campagne.



Dwight King brise la glace



Au deuxième vingt, Dwight King a inscrit son premier but dans l'uniforme du Canadien alors qu'une passe précise d'Artturi Lehkonen lui a permis de s'échapper seul en zone adverse.



Le Québécois Alex Killorn a toutefois redonné une priorité de deux buts au Lightning peu après. Après avoir facilement débordé le défenseur Brendan Davidson, l'attaquant s'est retrouvé seul devant Price qu'il a déjoué avec un tir parfait.



Lehkonen a inscrit le deuxième but du Canadien, son 17e de la saison, en début de troisième.

Le gardien du Tricolore a fait face à 22 tirs au cours de la rencontre. À l'autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a repoussé 26 lancers.



Le Lightning affrontera les Sabres de Buffalo, dimanche, à Tampa. Une autre victoire, jumelée à des défaites des Maple Leafs de Toronto à leurs deux derniers matchs, permettrait au Lightning d'accéder aux séries éliminatoires.



De son côté, le Tricolore disputera son dernier match de la saison samedi contre les Red Wings, à Detroit.

