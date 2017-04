Price gagne la Coupe Molson, Pacioretty et Danault aussi honorés

07-04-2017 | 11h02

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a remporté la Coupe Molson pour la saison 2016-2017, tandis que les attaquants Max Pacioretty et Philip Danault ont respectivement mis la main sur les trophées Jean-Béliveau et Jacques-Beauchamp.

Price a obtenu la Coupe Molson pour la septième fois de sa carrière. Au cours de la campagne, il a été nommé la première étoile du match à neuf occasions et a conclu avec 51 points au classement. Le numéro 31 présentait, avant le duel de vendredi face au Lightning de Tampa Bay, une fiche de 37-19-5, une moyenne de buts alloués de 2,20 et un taux d'efficacité de ,924.

Le Britanno-Colombien a également réalisé trois blanchissages, lui qui est le représentant du Tricolore dans la course au trophée King-Clancy, remis à celui ayant démontré le plus de leadership sur la glace et à l'extérieur, en plus d'apporter une contribution significative à sa communauté.

Par ailleurs, le joueur d'avant Brendan Gallagher a gagné la tranche de mars-avril, devançant Paul Byron, Andrei Markov et Price. Il a totalisé quatre buts et six mentions d'aide pour 10 points en 16 parties.

Des honneurs mérités

Pour sa part, Pacioretty a reçu le trophée Jean-Béliveau en vertu de son engagement communautaire. Le capitaine du Canadien aura aussi droit à une somme de 25 000 $ qu'il pourra offrir à l'organisme de son choix.



Photo: Martin Chevalier / Agence QMI

Enfin, Danault a été récompensé du trophée Jacques-Beauchamp, décerné à celui ayant joué un rôle important au sein de l'équipe sans recevoir d'honneur particulier. Le Québécois a amassé 13 filets et 27 aides pour 40 points en 80 affrontements, affichant un différentiel de +5.



Photo: Ben Pelosse / Agence QMI

Price, Pacioretty et Danault devaient faire l'objet d'une courte présentation spéciale avant la rencontre prévue en soirée au Centre Bell.