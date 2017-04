Du repos, beaucoup de repos

Jean-François Chaumont 07-04-2017 | 09h40

Le Canadien a déjà un titre de champion de division en poche. Et il connaît son adversaire au premier tour des séries, les Rangers de New York. N'ayant plus de réels enjeux d'ici la fin de la saison, Claude Julien peut bien reposer ses joueurs.

Julien n'a pas peur du mot congé depuis quelques jours. L'entraîneur en chef a opté pour cette stratégie le vendredi 31 mars, le dimanche 2 avril, le mardi 4 avril et le jeudi 6 avril.

Bref, chaque fois qu'il n'y avait pas un match à l'horaire, il y a eu un congé d'entraînement.



Claude Julien. Photo: Martin Chevalier / Agence QMI

« Une arme »

«Le repos est une arme, a rappelé Pascal Dupuis qui a gagné la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2009, et en 2016 comme consultant au directeur général Jim Rutherford. Je crois beaucoup à cette philosophie selon laquelle ton corps et ton esprit ont besoin de se reposer, surtout en fin de saison. Les séries représentent un assez long marathon, tu ne peux pas y entrer avec de la fatigue.»

Le Journal a aussi sondé un autre vainqueur de la coupe Stanley en Jean-Sébastien Giguère.

«Claude doit certainement prendre le pouls de son équipe. Il doit parler à ses vétérans avant de choisir l'option du congé, a mentionné Giguère. La ligne est fine entre assez de repos et trop de repos. C'est plus du cas par cas. Tu ne peux pas gérer de la même façon un Andreï Markov et un Artturi Lehkonen. Pour moi, je voulais des entraînements avant les séries afin de maintenir le rythme. Mais, le congé fait aussi du bien.»

Giguère, qui a bu du champagne dans le précieux trophée en 2007 avec les Ducks d'Anaheim, a raconté une bonne anecdote sur la notion du repos à son époque avec Randy Carlyle et Brian Burke.

Jamais en congé

«Avec les Ducks, on n'avait pratiquement jamais de journée de congé pendant les séries, a raconté l'ancien gardien. Il y a des fois où je capotais. On arrivait tard dans la nuit et on pratiquait quand même le lendemain. Randy ne voulait pas toucher notre concentration. Randy et Brian avaient la même philosophie: ils voulaient nous garder dans la bulle des séries. Parfois, nous sautions sur la glace pour seulement 15 minutes après une très courte nuit de sommeil. C'était court, mais nous devions quand même nous présenter à l'aréna. Même si je pouvais grogner à l'époque, c'était la bonne stratégie puisque nous avons gagné la Coupe.»

Assez de temps

Le CH terminera sa saison avec une série de deux rencontres en deux soirs. Le Lightning de Tampa Bay sera de passage vendredi soir au Centre Bell, alors que les Red Wings accueilleront la bande à Max Pacioretty samedi soir au Joe Louis Arena.

Après, le Canadien disposera de trois journées de préparation avant l'ouverture de la série contre les Rangers, initialement prévue pour le mercredi 12 avril. C'est donc dire que Julien profitera de deux bonnes journées à l'entraînement, lundi et mardi prochain.

«C'est parfait comme horaire, croit Giguère qui est aujourd'hui analyste à TVA Sports. Le CH aura deux entraînements avec un bon tempo. Il tentera de recréer l'énergie d'un match, mais à l'entraînement.»

«Il y aura deux bons entraînements, mais il y aura aussi plusieurs rencontres, a renchéri Dupuis qui est aussi analyste à TVA Sports. De mon expérience, Julien organisera des réunions pour le cinq contre cinq, pour les unités spéciales et il décortiquera la formation des Rangers. En séries, les coachs n'oublient rien. Les joueurs devront absorber plusieurs informations.»

Price : un départ sur deux

À moins d'une surprise, Carey Price jouera une seule des deux dernières rencontres au calendrier.

«Carey jouera probablement le dernier match de la saison à Montréal contre le Lightning, a prédit Giguère. J'espère qu'il y sera puisque j'ai des billets avec mon gars!»