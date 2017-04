Surpris par les Sabres

Jonathan Bernier 05-04-2017 | 23h21

BUFFALO - Le Canadien n'avait pas encore subi les contrecoups de sa qualification en séries éliminatoires. Mercredi, à Buffalo, pour la première fois depuis qu'il a assuré son retour au bal printanier, le Tricolore a offert une performance inégale.

Rien de bien grave. Cependant, ce fut suffisant pour permettre aux Sabres de surprendre les champions de la division Atlantique au compte de 2-1.

«On a fait beaucoup de bonnes choses en première et en deuxième périodes. Cependant, on s'est éloigné de notre plan de match à l'occasion», a indiqué Nathan Beaulieu, le défenseur le plus utilisé dans le camp montréalais (23 min 52 s).

La troupe de Claude Julien a ainsi vu sa série de victoires s'arrêter à cinq. Avec le revers que les Rangers ont subi aux mains des Capitals, la confrontation entre le Tricolore et les Blueshirts, dès le premier tour éliminatoire, est maintenant officielle.

Emelin sur la touche

Difficile de jauger le bon niveau d'intensité lorsque plus aucune de vos rencontres n'a d'incidence sur votre position au classement.

D'autant plus qu'à une semaine du début des séries éliminatoires, il serait dommage de tomber au combat dans une rencontre sans signification. D'ailleurs, blessé au bas du corps, Alexeï Emelin n'est pas revenu au jeu en troisième période.

«C'est difficile de perdre son partenaire et de jouer à cinq défenseurs. Chaque fois que vous sautez sur la glace, vous le faites avec un coéquipier différent. C'est difficile de développer des affinités», a déclaré Beaulieu.

Un baume pour les Sabres

Cela dit, il serait malhonnête de ne pas donner crédit aux Sabres qui, déjà éliminés des séries éliminatoires depuis quelque temps, ont profité de ce dernier match devant leurs partisans pour leur offrir un spectacle de qualité et appliquer un baume sur cette désastreuse saison.

Les hommes de Dan Bylsma ont joué avec beaucoup d'intensité. Pressant constamment le porteur de la rondelle, ils ont brassé leurs adversaires en dominant 26 à 9 au chapitre des mises en échec.

Carey Price a dû s'avouer vaincu malgré 28 arrêts. Il a été déjoué par Rasmus Ristolainen et Tyler Ennis.

Ce qui n'a pas empêché l'homme masqué d'Anahim Lake de s'illustrer à quelques occasions, dont cette fois aux dépens de Ryan O'Reilly, qu'il a frustré en étirant sa jambière droite au dernier instant.

Plusieurs occasions ratées

Pour sa part, Robin Lehner, retiré du match après seulement cinq minutes de jeu lundi soir contre les Maple Leafs, s'est racheté de belle façon.

Le gardien suédois a repoussé 31 lancers.

«Nous avons obtenu plusieurs occasions de qualité en première période. Leur gardien a fait tout un travail», a déclaré Max Pacioretty.

Avec une passe sur le but de Tomas Plekanec, Alexander Radulov a porté à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point. Au cours de cette période, il a inscrit trois buts et autant de mentions d'assistance.

De retour dans la formation après une absence de 12 rencontres, Brian Flynn a offert une brillante passe à Dwight King qui, devant un filet, a malheureusement touché le poteau.