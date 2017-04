Canadien-Rangers : à quoi s'attendre de la série ?

Vincent Duquette 04-04-2017 | 16h52

À quelques jours de la conclusion de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Tricolore connaît déjà pas mal l'identité de l'équipe qu'il affrontera au premier tour des séries éliminatoires.

Couronné champion de la section Atlantique, lundi soir, le CH devra se mesurer à la première des deux équipes repêchées dans l'Association de l'Est, une place occupée par les Rangers de New York, qui en ont récolté 100 points en 79 matchs.

À moins d'un revirement de situation incroyable, les amateurs auront droit à un premier affrontement en séries entre ces deux formations depuis la fatidique finale d'association de 2014. Les Rangers avaient eu le dessus en six parties.

Les forces en présence

Qui a le dessus dans les différents aspects du jeu? Voici ce qu'il faut savoir.

En attaque

Les Rangers revendiquent la quatrième meilleure offensive du circuit au chapitre des buts marqués. Onze joueurs affichent un rendement supérieur à 30 points, alors que quatre attaquants ont inscrit au moins 20 buts.

Le meilleur marqueur de l'équipe est Mats Zuccarello, qui a récolté 59 points depuis le début de la saison. Chris Kreider est le meilleur buteur avec 28 réussites.

L'offensive des «Blueshirts» possède beaucoup de profondeur, puisque trois des quatre lignes d'attaque peuvent connaître du succès dans cet aspect du jeu.

De son côté, le Tricolore affiche la 14e meilleure offensive de la ligue avec 220 buts inscrits. Avec 35 filets, Max Pacioretty est de loin le meilleur buteur de l'équipe. Seuls Pacioretty et Paul Byron ont inscrit plus de 20 buts cette année chez le Bleu-Blanc-Rouge.

En défensive

Le Tricolore fait bien meilleure figure en défensive, puisqu'il occupe la quatrième position au chapitre des buts accordés. Les Rangers, eux, se retrouvent au 13e rang.

La troupe de Claude Julien devance également les Rangers quant à la possession de rondelle avec un «Corsi» de 52,44 %, le troisième meilleur de la LNH derrière les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston.

Les hommes d'Alain Vigneault occupent le 25e rang de la LNH avec un rendement de 48,06 %. L'équipe éprouve également des difficultés en infériorité numérique, affichant le septième pire taux d'efficacité de la LNH.

Dans les filets

Aurons-nous droit à une confrontation Price-Lundqvist ou Price-Raanta? Quoi qu'il en soit, le Tricolore semble avoir l'avantage à ce chapitre.

Carey Price occupe le troisième rang du circuit au chapitre du taux d'efficacité (,924) et le quatrième rang pour la moyenne de buts alloués (2,21).

Antti Raanta n'est pas en reste, lui qui présente aussi d'excellentes statistiques (2,26; ,922). Il demeure toutefois un gardien inexpérimenté.

C'est toutefois beaucoup plus difficile pour son coéquipier Henrik Lundqvist, qui occupe le 35e rang de la LNH au chapitre du taux d'efficacité (,910), en plus de connaître une saison parsemée de hauts et de bas.

Les derniers affrontements

En saison régulière (2016-2017) :

14 janvier 2017 : MTL 5 - NYR 4

21 février 2017 : MTL 3 - NYR 2 (Fus.)

4 mars 2017 : MTL 4 - NYR 1

En séries éliminatoires (2013-2014) :

17 mai 2014 : MTL 2 - NYR 7

19 mai 2014 : MTL 1 - NYR 3

22 mai 2014 : MTL 3 - NYR 2 (Prol.)

25 mai 2014 : MTL 2 - NYR 3 (Prol.)

27 mai 2014 : MTL 7 - NYR 4

29 mai 2014 : MTL 0 - NYR 1

Quelques affrontements à surveiller

Carey Price c. Chris Kreider

Price a raté la majeure partie de la série Canadien-Rangers en 2014 après avoir encaissé un contact sévère de la part de Chris Kreider. Plusieurs partisans avaient accusé l'attaquant des Rangers d'être délibérément tombé dans les genoux du gardien du CH.

Ryan McDonagh c. Alexander Radulov

L'ancien choix de premier tour du Tricolore en 2007 aura du pain sur la planche lors de cette série, puisque son entraîneur devrait l'employer face au trio numéro 1 du CH. Il devra surveiller étroitement Alexander Radulov qui excelle en possession de rondelle.

Mats Zuccarello c. Shea Weber

À première vue, ce duel semble inégal. Zuccarello, 5 pi et 7 po, devra se mesurer à plus grand que lui alors que Shea Weber, 6 pi et 4 po, devrait être son vis-à-vis lorsqu'il est sur la glace.

Brendan Gallagher c. Lundqvist ou Raanta

Le petit attaquant du Tricolore devrait avoir son mot à dire lors de cette série. Il ira se camper devant le gardien de but adverse pour tenter de le déranger dans son travail. Que ce soit Lundqvist ou Raanta, le gardien de but partant des Rangers verra beaucoup le numéro 11.

