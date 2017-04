Radulov joue les héros en prolongation

01-04-2017 | 22h48

Le Canadien de Montréal a augmenté son avance en tête de la section Atlantique, samedi, au Amalie Arena, où il a défait le Lightning de Tampa Bay par la marque de 2-1. C'est Alexander Radulov qui a marqué le but de la victoire, en prolongation.

Il s'agissait du 17e but de la saison pour Radulov, qui a frappé dès la 51e seconde de la période de surtemps. Max Pacioretty et Phillip Danault ont obtenu des mentions d'aide sur le but victorieux.

Danault avait également ouvert la marque, en fin de deuxième période. Le Tricolore a alors profité d'un cafouillage du défenseur Victor Hedman à la droite du gardien Andrei Vasilevskiy, qui n'a pas été en mesure d'immobiliser la rondelle.

Danault a finalement récupéré le disque pour le pousser dans le filet du Lightning. Sur la séquence, Pacioretty a enregistré sa 200e passe en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Yanni Gourde riposte

Le Québécois Yanni Gourde, qui disputait son premier match en carrière face au Canadien, a marqué le but égalisateur avec moins de neuf minutes à faire au temps réglementaire.

Il s'agissait d'un quatrième but cette saison et d'un troisième en une semaine pour l'attaquant de 25 ans, qui a fait dévier un puissant tir de la pointe de Victor Hedman. Jonathan Drouin a également obtenu une mention d'aide sur le jeu.

Même s'il n'a fait face qu'à 22 tirs au cours de la rencontre, Carey Price a toutefois réalisé des arrêts clés. Notamment en deuxième période face au joueur du mois de mars dans la Ligue nationale de hockey, Nikita Kucherov. Ce dernier a été frustré par le gardien du Canadien sur un tir frappé à bout portant.

Price a également réalisé un arrêt important face à Brayden Point, qui s'était échappé seul devant lui en deuxième.

De son côté, Vasilevskiy a été plus occupé devant la cage du Lightning où il a fait face à 36 tirs.

Le Tricolore se retrouve maintenant avec une avance de huit points sur les Sénateurs dans la section Atlantique.