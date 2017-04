Le Canadien doit se méfier du Lightning

01-04-2017 | 11h00

Maintenant que le Canadien de Montréal a assuré leur place dans les séries éliminatoires, ils devront éviter un relâchement samedi soir face au Lightning de Tampa Bay.

Le Lightning joue du hockey inspiré par les temps qui courent. La troupe de Jon Cooper a remporté sept de ses 10 derniers matchs, dont ses quatre plus récents, ce qui lui a permis de rester au plus fort de la course.

Avec 85 points, elle n'est plus qu'à trois unités des Bruins de Boston, qui détiennent actuellement le dernier rang donnant accès aux séries.

Le Lightning pourrait même se hisser dans le top 3 de la section Atlantique à court terme. Pour l'instant, il accuse quatre points de retard sur les Maple Leafs de Toronto.

Pour les aider dans leur quête, les Floridiens pourraient compter sur le retour attendu de l'attaquant Steven Stamkos, à l'écart du groupe depuis le 15 novembre.

L'attaquant Nikita Kucherov, absent jeudi en raison d'un virus, a davantage de chances de renouer avec l'action.

Un autre attaquant, Tyler Johnson, représente aussi un cas incertain. Il est sur la touche depuis le 9 mars.

Du côté du Canadien, la principale incertitude est devant le filet. Carey Price sera-t-il à son poste ou Charlie Lindgren obtiendra-t-il son premier départ de la saison? Aucune décision n'a été annoncée.

Le réseau TVA Sports duffusera la rencontre.