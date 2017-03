Alexander Radulov aimerait demeurer avec le Canadien

30-03-2017 | 16h34

L'attaquant du Canadien de Montréal Alexander Radulov est clair: il veut demeurer avec cette équipe au cours des prochaines saisons.

Cela dit, il admet que les négociations sont au neutre entre les deux clans et qu'il n'y a jamais eu d'offre formelle, d'un côté comme de l'autre.

«J'aimerais rester ici, j'aime ça ici, a-t-il dit lors d'un entretien avec Sportsnet. J'aime les partisans, j'aime le complexe d'entraînement, la ville, les gens, j'aime vraiment ça.

«Les gens sont biens, ils ne sont pas méchants avec moi. Même lorsque l'on perd, ou lorsque je n'ai pas marqué pendant neuf matchs, les gens n'étaient pas durs envers moi parce qu'ils voient que je travaille fort.

«Lorsque tu vois que les gens apprécient les joueurs et l'équipe, je ne peux m'empêcher de me donner à 100%. Ils veulent vraiment que l'on gagne et c'est vraiment spécial.»

Radulov est aussi revenu sur les rumeurs à l'effet qu'il demandait un contrat de huit ans.

«Je ne mentirai pas. Je serais content d'avoir un contrat de huit ans, mais ce n'est pas réaliste et ce n'est pas ce que je demande.

«En fait, je n'ai rien demandé encore parce que je veux terminer la saison et voir ce qui va se passer.»