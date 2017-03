5 à 7 nouvelles sportives: Markov au repos

29-03-2017 | 19h50

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Il y avait deux absents à l'entraînement matinal du Canadien, mercredi, au lendemain de la victoire de 4-1 à Montréal devant les Stars de Dallas. Pendant que leurs coéquipiers sautaient sur la glace à Brossard, Andrei Markov et Jordie Benn étaient à l'écart du groupe pour recevoir des traitements.

L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos se rapproche d'un retour au jeu, lui qui a participé à l'entraînement de son équipe en tant que joueur régulier.

Dans un dernier match préparatoire avant ceux prévus au Stade olympique de Montréal vendredi et samedi, les Blue Jays de Toronto ont subi une défaite de 3-1 face aux Yankees de New York, mercredi, à Dunedin, en Floride.

L'équipe canadienne féminine de soccer a dévoilé sa formation en prévision de deux affrontements amicaux et deux Québécoises feront partie de l'aventure. Marie Levasseur et Gabrielle Carle participeront donc aux duels face à la Suède et à l'Allemagne.

Au tennis, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont remporté leur duel quart de finale en double au tournoi de Miami, mercredi, défaisant les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina en deux manches de 7-6 (3) et 6-1.