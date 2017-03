Le Canadien domine les Stars

Agence QMI 28-03-2017 | 22h35

Après un mauvais départ, le Canadien de Montréal s'est rapidement ressaisi, signant une victoire de 4-1 sur les Stars de Dallas, mardi soir, au Centre Bell, alors que les frères Jordie et Jamie Benn s'affrontaient dans la Ligue nationale de hockey pour une première fois.





Les attaquants Max Pacioretty, Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen et Alexander Radulov ont fait scintiller la lumière rouge dans une cause gagnante.



Avec une aide, Andrei Markov a rejoint Guy Lapointe au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs dans l'histoire du Canadien avec 572 points.



Bévue



Jamie Benn s'est échappé devant Carey Price dès la première minute de jeu, mais le numéro 31 a réalisé l'arrêt.



Les visiteurs ont tout de même pris les devants quelques secondes plus tard, profitant d'un cafouillage de Nathan Beaulieu. Curtis McKenzie a vu son tir initial rater la cible, mais il a été en mesure de pousser son propre retour derrière Price.



Après un mauvais départ, les hommes de Claude Julien ont démontré plus d'intensité en milieu de période, bourdonnant en territoire adverse à quelques occasions. Pacioretty a notamment raté une cage béante dans les derniers instants de la première période.



Les favoris locaux ont continué d'attaquer le filet adverse dès la reprise du jeu après le premier entracte.



Deux anciens des Stars ont uni leurs efforts lorsque Steve Ott a saisi un retour de Jordie Benn. Kari Lehtonen a cependant fermé la porte. Le gardien finlandais a également frustré Gallagher à bout portant.



Pacioretty a finalement inscrit le Canadien au pointage en deuxième grâce à un tir du revers. La rondelle a glissé sous le bras de Lehtonen. Phillip Danault a fourni une aide sur la séquence.



Le Tricolore a pris les devants pour une première fois dans le match lorsque Gallagher a décoché un tir des poignets précis dans la partie supérieure du filet.



Lehkonen a porté la marque à 3-1 avec environ sept minutes à écouler au dernier vingt. Radulov a pour sa part compté lors d'une échappée.



En bref



Beaulieu et Stephen Johns ont jeté les gants en deuxième après une mise en échec de Johns à l'endroit de Dwight King.



Al Montoya devait amorcer la rencontre, mais il s'est blessé pendant l'entraînement matinal. Rappelé d'urgence, Zachary Fucale a agi comme adjoint à Price.



Ott a repris sa place dans la formation, tandis que Michael McCarron a regardé la rencontre de la galerie de presse.



Le Bleu-Blanc-Rouge reprendra l'action jeudi alors que les Panthers de la Floride seront de passage au Centre Bell.

