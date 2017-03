5 à 7 nouvelles sportives: trois ans pour Victor Mete

27-03-2017 | 16h32

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Canadien de Montréal a accordé lundi un contrat de trois ans au défenseur Victor Mete.

La valeur du pacte n'a pas été divulguée.

Le patineur de 18 ans a obtenu 44 points, soit 15 buts et 29 mentions d'aide, en 50 parties cette saison avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL). Il a dominé les arrières de l'équipe pour les buts et les points, terminant au deuxième rang chez les défenseurs des Knights pour les aides et le différentiel (+ 36).

Croyez-vous que l'espoir parviendra à s'établir dans la Ligue nationale de hockey (LNH)?

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen demeure un cas incertain en prévision du match de mardi contre les Panthers de la Floride, et ce, même s'il a mis les patins sur la glace, lundi avant-midi.

L'ancien des Ducks d'Anaheim s'est présenté au centre d'entraînement des Leafs environ 25 minutes avant la séance du jour. Il a pu se délier les muscles sous l'oeil attentif des instructeurs de l'équipe, dont le responsable des gardiens, Steve Briere.

Ignacio Piatti et Patrice Bernier représentent des cas incertains pour le prochain match de l'Impact de Montréal.

L'Argentin est blessé à une hanche, tandis que le Québécois est touché à un mollet.

Après une pause de deux semaines, le onze montréalais renouera avec l'action samedi contre le Fire à Chicago.

On ignore également si Laurent Ciman pourra être en uniforme.

L'attaquant des Sharks de San Jose Michael Haley a été suspendu pour un match par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, lundi.

Haley a servi un violent coup de poing à l'attaquant des Predators de Nashville Calle Jarnkrok. L'incident est survenu samedi soir en troisième période, à San Jose.

Les porte-couleurs des Blue Jays de Toronto Jose Bautista et Devon Travis ne seront pas à Montréal ce week-end lors des matchs préparatoires disputés au Stade olympique face aux Pirates de Pittsburgh.

C'est du moins ce qu'a révélé le réseau Sportsnet, lundi.

Bautista brillera par son absence puisqu'il assistera au mariage de son frère.