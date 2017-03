Anthony Mantha procure la victoire aux Red Wings

Agence QMI 21-03-2017 | 22h28

L'ailier Anthony Mantha a marqué le but décisif en prolongation et les Red Wings de Detroit ont surpris le Canadien de Montréal, l'emportant au compte de 2-1, mardi soir, au Centre Bell.





Le Québécois a inscrit son 15e but de la campagne.



Les joueurs du Bleu-Blanc-Rouge ont cafouillé avec la rondelle pendant une bonne partie de la soirée et semblaient bien moins affamés que lorsqu'ils ont signé deux victoires contre les Sénateurs d'Ottawa, le week-end dernier. Un but d'Artturi Lehkonen avec moins de trois minutes à faire en troisième a forcé la tenue d'une période de prolongation. Le Finlandais a surpris le gardien Jimmy Howard à l'aide d'un tir des poignets vif.



Pénalité coûteuse



Les visiteurs ont pris l'avance en début de match lors d'un avantage numérique pendant que Nathan Beaulieu se trouvait au cachot pour avoir causé de l'obstruction. Seul dans l'enclave, Justin Abdelkader a saisi son propre retour de lancer, poussant la rondelle par-dessus la jambière d'Al Montoya alors qu'il n'y avait que 53 secondes d'écoulées à la rencontre.



Le CH a généré très peu d'offensive au cours des 20 premières minutes de jeu, ne parvenant pas à tester Howard.



Les hommes de Claude Julien ont démontré un peu plus d'intensité en période médiane.



Phillip Danault est parvenu à se libérer dans la zone dangereuse à la suite du bon travail de Lehkonen en échec avant. Le Québécois a cependant raté son tir.



Les favoris locaux ont ensuite bénéficié d'une supériorité numérique. Howard a été solide, stoppant notamment un boulet de canon de Shea Weber.



Montoya s'est à son tour signalé en fin de deuxième, frustrant Mantha, qui avait profité d'une chute de Beaulieu en zone neutre.



En bref



Steve Ott a retrouvé sa place dans la formation, lui qui affrontait ses anciens coéquipiers. Michael McCarron a quant à lui été laissé de côté.



Le CH reprendra l'action jeudi alors que les Hurricanes de la Caroline seront les visiteurs au Centre Bell.

