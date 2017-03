Cinq jeunes joueurs autonomes qui pourraient intéresser Marc Bergevin

Vincent Duqette 13-03-2017 | 13h53

Avec la signature du défenseur Simon Bourque la semaine dernière, le Canadien de Montréal a déjà commencé à regarnir sa banque d'espoirs en vue de la saison prochaine.

Après tout, il aura de nombreuses décisions à prendre concernant plusieurs espoirs de l'équipe dont le contrat arrive à terme à la fin de la saison. Au total, ce sont 11 joueurs qui détiennent des ententes à deux volets dont le contrat se terminera en juillet prochain.

Si le directeur général Marc Bergevin décide de ne pas prolonger les contrats de ces espoirs, il devra effectuer des embauches. D'autant plus que son club-école déménage à Laval la saison prochaine et qu'il voudra mettre la meilleure équipe possible sur la patinoire.

Voici cinq joueurs qui connaissent beaucoup de succès dans le hockey junior canadien et dans les rangs collégiaux américains cette année et qui pourraient intéresser le Bleu-Blanc-Rouge.

1. Tyler Boland, Océanic de Rimouski (LHJMQ)

Le premier joueur de la LHJMQ à franchir la barre des 100 points cette année serait convoité par plusieurs équipes de la LNH, dont le Canadien.

Originaire de Saint John's, le joueur de centre droitier de 6 pi et 177 lb a explosé au point de vue offensif cette saison après trois années comme joueur de soutien chez l'Océanic.

2. Zach Aston-Reese, Northeastern (NCAA)

Aston-Reese est l'un des joueurs pressentis pour le Trophée Hobey-Baker remis au meilleur joueur de hockey universitaire aux États-Unis. En 38 matchs avec l'Université Northeastern, il revendique 31 buts et 63 points.

Un joueur polyvalent qui peut évoluer tant au centre qu'à l'aile gauche, Aston-Reese sera le joueur autonome en provenance de la NCAA le plus en vue lorsque sa saison prendra fin.

3. Lane Bauer, Blazers de Kamloops (WHL)

Méconnu de l'amateur de hockey moyen, ce joueur américain qui évolue dans la Ligue junior de l'Ouest se démarque dans un aspect du jeu : il est un marqueur naturel.

Bauer a inscrit au moins 25 buts lors des trois dernières saisons, dont 36 cette année en seulement 69 parties.

4. Spencer Foo, Union College (NCAA)

Même si Foo peut disputer une dernière saison dans la NCAA, il devrait tout de même songer à faire le saut chez les professionnels dès cette année.

Un joueur électrisant qui possède un excellent coup de patin, Foo occupe actuellement le quatrième rang des pointeurs de la NCAA avec une récolte de 59 points en 36 parties.

5. Antoine Waked, Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ)

Un autre joueur de la LHJMQ que le Tricolore aurait à l'œil, Waked a sorti de sa coquille cette année avec une production offensive nettement supérieure aux trois saisons précédentes.

Après 64 parties, il occupe le premier rang des marqueurs de son équipe avec 80 points.

Il a également dirigé 219 lancers sur les gardiens adverses, ce qui le place au 19e rang de la LHJMQ à ce chapitre.