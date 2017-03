Le Canadien face à David Desharnais et les Oilers

12-03-2017 | 11h48

Le Canadien de Montréal retrouvera un visage familier, dimanche soir à Edmonton, alors qu'il croisera le fer avec les Oilers de David Desharnais.

Il s'agira d'un premier match pour Desharnais face à ses anciens coéquipiers, lui qui a été échangé aux Oilers le 28 février dernier en retour du défenseur Brandon Davidson.

En trois sorties avec sa nouvelle formation, l'ex-numéro 51 du Tricolore a marqué à une reprise en plus d'obtenir une aide.

Du côté du CH, le Russe Alexander Radulov s'est entraîné avec ses coéquipiers, samedi.

«Radu» avait patiné pour la dernière fois en solitaire mercredi à Calgary. Le numéro 47 portait samedi un chandail de joueur régulier et il semble possible qu'il soit du match contre les Oilers, dimanche.

L'ailier de 30 ans, auteur de 15 buts et 31 aides pour un total de 46 points en 63 matchs cette saison, n'a plus joué depuis l'affrontement entre le CH et les Predators de Nashville, le 2 mars dernier à Montréal.

Les hommes de Claude Julien pointent maintenant au deuxième rang de la section Atlantique puisque les Sénateurs d'Ottawa sont maintenant premiers, en raison de leur victoire de samedi.

Les deux équipes ont le même nombre de points (84), mais la formation de la capitale canadienne possède un match en main.