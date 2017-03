Angela Price va bien après son empoisonnement alimentaire

09-03-2017 | 08h34

Angela Price est complètement remise sur pied à la suite d'un empoisonnement alimentaire survenu lundi à Vancouver.

L'épouse du gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price a tenu à donner des nouvelles à ses fans et à ceux de son mari via son compte Instagram mercredi.

«Je veux remercier tout le monde pour les voeux reçus quand j'ai partagé que j'étais victime d'un empoisonnement alimentaire», a-t-elle écrit.

«Nous faisions un court voyage à Vancouver pour que Liv (NDLR: leur fille) puisse passer du temps avec la famille de Carey. En arrivant, j'ai pris une salade juste en face de l'hôtel. Une heure plus tard, je ressentais de la douleur et j'avais des nausées, tout ça a duré cinq heures. Ne sachant pas que c'était un empoisonnement alimentaire, nous nous sommes finalement rendus à l'hôpital», a-t-elle expliqué.

Heureusement, la famille de Carey Price était sur place pour s'occuper de la petite Liv Anniston Price, née en mai 2016, pendant que sa maman se faisait soigner.

«Je me sens vraiment mieux maintenant. Merci à tous pour votre support», a ajouté Angela Price qui est devenue une des reines «art de vivre» les plus suivies sur Instagram.

Finalement, tout est bien qui finit bien pour la famille Price. Le cerbère du Tricolore a d'ailleurs pu jouer son match de mardi soir contre les Canucks de Vancouver. La troupe de Claude Julien a remporté une victoire de 2-1 en prolongation.