Une colère payante pour Glen Gulutzan

Jean-François Chaumont 09-03-2017 | 07h22

CALGARY - La saison des Flames de Calgary se divise en deux. Il y avait l'équipe ordinaire du début de l'année jusqu'au 24 janvier. Et celle qui ne perd pratiquement plus depuis cette date. Le 24 janvier, les Flames ont subi un humiliant revers de 5-1 contre le Canadien de Montréal au Centre Bell.

Après la rencontre, l'entraîneur-chef Glen Gulutzan avait parlé avec son cœur. Il n'avait pas mâché ses mots pour décrire la performance de ses joueurs.

«On était pathétiques, c'était une performance pathétique, avait martelé Gulutzan. On n'a jamais répliqué. Nos meilleurs joueurs n'ont rien fait. Quelqu'un doit se lever.»

Une sortie légitime

À sa première année derrière le banc des Flames, Gulutzan n'avait pas une grande expérience pour y aller d'une sortie aussi fracassante. Il aurait pu perdre la confiance de ses joueurs. Mais c'est le scénario inverse qui s'est produit.

«Glen avait le droit de se fâcher, a rappelé Chad Johnson qui était le gardien partant lors de ce fameux match à Montréal. C'était un revers gênant et embarrassant contre le Canadien. Nous n'avions aucune structure et notre niveau d'effort était minable. Il est humain, il est émotif et il avait possiblement un plan en tête quand il a fait cette sortie. Il cherchait aussi à ce que ce message vienne jusqu'à nos oreilles. Je ne suis pas dans sa tête, alors je ne peux pas décrire avec justesse ses intentions. Mais je sais qu'il a changé notre équipe depuis ce jour.»

Un voyage en train

Depuis la défaite contre le CH, les Flames ont connu une véritable renaissance avec un dossier de 12-2-1. À la veille des retrouvailles contre le CH, l'équipe albertaine se retrouve sur une formidable lancée avec sept victoires d'affilée. Depuis le 25 janvier, les Flames trônent au sommet de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une récolte de 25 points. Ils occupent maintenant le sixième rang dans l'Ouest.

«Je ne sais même pas si tous mes joueurs ont lu ou entendu mes commentaires après le match à Montréal, a dit Gulutzan. J'étais probablement trop émotif lors de ma conférence de presse. Je crois que notre voyage de Montréal vers Ottawa en train et notre rencontre là-bas ont eu un plus gros impact. J'ai parlé de ce que je n'avais pas aimé du match contre le Canadien. Pour moi, ce voyage a servi comme tournant pour notre saison. J'ai profité de nos rencontres et discussions pour mieux enseigner mon système et mes consignes à mes joueurs.»

Johnson n'a pas répété le discours de son entraîneur lors de ce périple en train, mais il a donné l'essentiel de ses propos.

«Glen nous a passé un message assez clair lors du voyage à Ottawa, a dit Johnson. Nous pouvions devenir une bonne équipe ou une mauvaise équipe. Même si tu as des joueurs de talent ou si tu as de bons gardiens, tu as besoin de respecter le système de l'entraîneur et tu dois travailler en équipe. Nous avons finalement compris ce que nous devions faire pour connaître du succès. Depuis ce temps, nous avons une très bonne fiche. Nous ressemblons maintenant à une équipe des séries.»

À l'image des Flames, Johnny Gaudreau a replacé sa saison sur la bonne voie depuis le passage en sol québécois. Le petit ailier a obtenu 15 points (trois buts, 12 mentions d'aide) à ses 15 derniers matchs.

«Nous avons repris notre saison en main au bon moment, a mentionné celui qu'on surnomme Johnny Hockey. Nous n'avions d'autre choix que de le faire si nous désirons participer aux séries.»