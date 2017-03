Carey Price est la 3e étoile de la semaine dans la LNH

06-03-2017 | 12h16

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a été nommé la troisième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Pour leur part, les Russes Nikita Kucherov et Sergei Bobrovsky, respectivement du Lightning de Tampa Bay et des Blue Jackets de Columbus, ont reçu les première et deuxième mentions hebdomadaires.

Price a permis au Tricolore de prolonger à cinq sa séquence de victoires en remportant ses trois affrontements. Il a d'ailleurs eu le dessus sur Bobrovsky dans un duel de gardien qui s'est terminé par un triomphe de 1-0 en prolongation du Bleu-Blanc-Rouge, mardi, au Centre Bell.

Par la suite, le numéro 31 a vaincu P.K. Subban et les Predators de Nashville 2-1, jeudi, avant de disposer des Rangers de New York 4-1, deux jours plus tard.

Le Britanno-Colombien a conservé une moyenne de buts alloués de 0,66 et un taux d'efficacité de ,974. Il compte 29 gains et trois blanchissages à son actif cette saison, lui qui aura la chance d'évoluer devant les siens à l'occasion de la visite du Canadien à Vancouver, mardi.

De son côté, Kucherov a dominé le circuit Bettman avec neuf points, dont cinq buts, en quatre sorties. Il a entre autres réussi le deuxième tour du chapeau de sa carrière quand son club a battu les Sénateurs d'Ottawa 5-1, le 27 février. Il a ajouté trois points dans une victoire de 5-1 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, mercredi, et a touché la cible en fusillade pour aider la troupe de l'entraîneur-chef Jon Cooper à l'emporter 2-1 face aux Sabres de Buffalo, dimanche.

Enfin, Bobrovsky a stoppé 87 des 88 tirs auxquels il a fait face, ce qui lui a valu un taux de ,989. Il a signé deux gains en trois parties et maintenu une moyenne de 0,33. Le vétéran a réalisé des jeux blancs contre le Wild du Minnesota, jeudi, et les Devils du New Jersey, dimanche.