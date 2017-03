L'attaque du Canadien débloque enfin

04-03-2017 | 22h43

Malgré l'absence d'Alexander Radulov dans la formation du Canadien de Montréal, l'attaque a connu l'un de ses meilleurs matchs depuis un bon moment pour venir à bout des Rangers par la marque de 4-1, samedi, à New York.

Dès le début de la rencontre, le Tricolore a imposé son rythme avec plusieurs bonnes chances de marquer. Brendan Gallagher et Max Pacioretty ont décoché des tirs de l'enclave, mais les deux attaquants ont raté la cible.

Quelques minutes plus tard, c'est le défenseur Shea Weber qui a ouvert la marque. Claude Julien a décidé d'utiliser Steve Ott au centre du premier trio, alors que son équipe bénéficiait d'une mise en jeu en territoire offensif. Le nouveau joueur du CH, qui disputait son premier match dans son nouvel uniforme, a rempli sa mission à merveille en remportant la mise en jeu.

Quelques secondes plus tard, Weber décochait un tir qui a dévié sur le défenseur Adam Clendening. Ce dernier a connu une soirée de travail difficile, comme le prouve son différentiel de -3. C'est la première fois en six matchs que le Canadien inscrivait un but en première période.

Artturi Lehkonen a doublé l'avance des siens en acceptant une belle passe de Phillip Danault. Il s'agit d'un premier point en 18 rencontres pour la recrue du CH. De son côté, Danault obtient un premier point depuis l'arrivée de Claude Julien derrière le banc.

Soirée difficile pour Henrik Lundqvist

Le gardien Henrik Lundqvist a subi une cinquième défaite de suite face au Canadien et il n'a pas aidé sa cause samedi soir.

Il a paru plutôt faible sur le troisième but des visiteurs. Andrew Shaw a décoché un tir qu'il croyait avoir capté. La rondelle était toutefois derrière la cage et la petite peste du Bleu-Blanc-Rouge a profité de la générosité du gardien pour la pousser dans le but.

Jordie Benn a complété la marque dans la victoire. Il a décoché un tir bas qui s'est frayé un chemin jusque dans le but.

Price en pleine forme

Carey Price a poursuivi sa bonne séquence en connaissant un autre excellent match. Chris Kreider a été le seul joueur qui est parvenu à le déjouer. Le numéro 31 avait effectué un premier arrêt, mais Kreider a pris son retour pour marquer son 24e filet de la saison.

Price a finalement repoussé 26 des 27 rondelles dirigées vers lui.

De son côté, Lundqvist a accordé quatre buts sur 35 tirs.