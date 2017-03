Claude Julien veut voir ses nouveaux joueurs

03-03-2017 | 15h21

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, entend insérer dans sa formation les nouvelles acquisitions du directeur général Marc Bergevin au cours du prochain voyage de quatre rencontres.

Après l'entraînement matinal de vendredi à Brossard, les joueurs du Tricolore devaient prendre la direction de New York où ils y affronteront les Rangers samedi. Ensuite, ils se rendront dans l'Ouest canadien en prévision des affrontements contre les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton.

«C'est vrai qu'habituellement, on voit ça en début de saison, mais avec toutes les nouvelles acquisitions et même moi qui n'est pas ici depuis longtemps, c'est une occasion d'apprendre à mieux nous connaître», a commenté Julien lors de son point de presse.

Aussi, l'instructeur a exprimé son désir de voir à l'œuvre Brandon Davidson, Steve Ott et Andreas Martinsen au cours du voyage, les trois récentes acquisitions qui n'ont toujours pas enfilé l'uniforme bleu-blanc-rouge en situation de match. Les 25 joueurs du Canadien seront donc du périple. Julien n'a cependant pas confirmé s'il apporterait des modifications à sa formation samedi contre les Rangers.

Après la défensive, place à l'offensive

S'il y a bien un point positif à retenir des derniers matchs, c'est l'amélioration de la tenue défensive du Canadien.

«J'aime que nous ne cassions pas. C'est facile de se creuser un trou et de tirer de l'arrière par deux ou trois buts, mais nous réussissons à rester dans le match et à trouver une façon de gagner», s'est réjoui Julien.

Après s'être attaqué aux problèmes défensifs, il veut maintenant trouver des manières de «générer davantage de chances de marquer».

«Je sens qu'on s'est vraiment resserré défensivement, ça nous a permis de remporter des matchs. Aujourd'hui, on a travaillé un peu plus notre offensive pour trouver des moyens de créer des chances de marquer et de compter des buts d'autres façons.»

Alexander Radulov, Andrew Shaw, Shea Weber et Alexei Emelin se sont absentés de l'entraînement afin de recevoir des traitements.