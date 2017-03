Fini pour Andrighetto à Montréal!

01-03-2017 | 16h07

Le Canadien de Montréal a échangé l'attaquant Sven Andrighetto à l'Avalanche du Colorado, mercredi, obtenant en retour l'attaquant Andreas Martinsen.

Andrighetto a disputé 27 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison. Il a touché la cible à deux occasions, en plus d'amasser six mentions d'aide.

Dans la Ligue américaine, avec les IceCaps de St. John's, il a récolté 22 points, dont huit buts, en 20 rencontres.

De son côté, Martinsen a pris part à 55 matchs avec l'Avalanche depuis le début de la campagne. Il a inscrit trois buts et effectué quatre passes décisives. Il sera admissible à l'autonomie complète cet été.

Le joueur de 6 pi et 3 po et 220 lb natif de la Norvège a disputé 110 rencontres dans la LNH. Il a récolté sept buts et 11 mentions d'aide.