Steve Ott débarque à Montréal

01-03-2017 | 06h25

Le Canadien de Montréal a acquis l'attaquant Steve Ott des Red Wings de Detroit, mardi soir, en retour d'un choix de sixième tour au repêchage de 2018.

La transaction a été annoncée dans la nuit de mardi à mercredi, la journée limite pour effectuer des échanges dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ott, 34 ans, a récolté six points, dont trois buts, en 42 rencontres cette saison. Le joueur de centre a marqué 109 buts et 178 aides pour un total de 287 points en 837 parties depuis le début de sa carrière, passée chez les Stars de Dallas, les Sabres de Buffalo, les Blues de St. Louis et les Red Wings.

L'ancien choix de premier tour des Stars au repêchage de la LNH en 2000 est un joueur d'intensité qui n'a pas peur de jeter les gants, comme en font foi ses 1538 minutes de pénalité cumulées dans sa carrière.