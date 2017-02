Benn se joint au Canadien

27-02-2017 | 16h22

Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition du défenseur des Stars de Dallas Jordie Benn, lundi.

En retour, l'équipe du Texas a reçu l'arrière Greg Pateryn ainsi qu'un choix de quatrième tour au repêchage de 2017.

Benn, 29 ans, a récolté deux buts et 13 mentions d'aide pour un total de 15 points en 58 rencontres depuis le début du calendrier régulier, affichant un différentiel de -3. Il a également cumulé 24 minutes de punition.

Le frère du capitaine des Stars, Jamie Benn, compte 302 matchs d'expérience dans le circuit Bettman.

De son côté, Pateryn a pris part à 24 parties avec le CH cette année, ayant souvent été laissé de côté. Il a amassé un but et six points, tout en présentant un différentiel de +1.

L'Américain de 26 ans a joué 82 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tous dans l'uniforme bleu-blanc-rouge.