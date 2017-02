Un vrai match de quatre points

25-02-2017 | 10h07

Comme le veut le cliché, c'est un véritable match de quatre points que se livreront le Canadien de Montréal et les Maple Leafs ce soir à Toronto.

Seulement quatre points séparent les deux éternels rivaux au classement de la section Atlantique. Le CH trône toujours en tête avec un dossier de 32-21-8, bon pour 72 points, mais il a maintenant de la compagnie près du sommet. Les Sénateurs (32-21-6) ne sont plus qu'à deux points et ont joué deux matchs de moins, tandis que les Leafs (28-20-12) accusent quatre points de retard sur le CH, mais ils ont une rencontre de plus à disputer. Le classement est tellement serré que ces trois équipes pourraient même être exclues des séries éliminatoires.

Le Tricolore a beau avoir remporté ses 13 derniers duels face aux Leafs, de la façon dont il joue dernièrement, il n'a qu'à bien se tenir.

L'équipe montréalaise ne compte qu'une victoire en trois matchs depuis que Claude Julien a pris la relève de Michel Therrien à titre d'entraîneur-chef. Celle-ci a été acquise en tirs de barrage contre les Rangers de New York mardi dernier. Deux jours plus tard, le Canadien a été blanchi par les Islanders.

Au cours des 10 derniers matchs, le CH présente une piètre fiche de 2-7-1. L'attaque n'a fourni que 13 buts (soit une faible moyenne de 1,3 par rencontre) et la défense en a accordé plus du double (30).

Dans l'espoir de fouetter sa troupe, Julien devrait apporter quelques changements. Les attaquants Michael McCarron et Brian Flynn devraient sauter leur tour, remplacés par David Desharnais et Sven Andrighetto.

En défense, Nikita Nesterov devrait prendre la place de Greg Pateryn.

Statu quo devant le filet : ce sera une confrontation entre Carey Price et Frederik Andersen.