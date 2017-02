Le Tricolore toujours en tête

Agence QMI 21-02-2017 | 22h58

Le Canadien de Montréal a procuré une première victoire à Claude Julien depuis son retour derrière le banc de l'organisation lorsqu'il a vaincu les Rangers au compte de 3-2 en fusillade, mardi, à New York.





Alexander Radulov et Paul Byron ont marqué en tirs de barrage, alors que seul Mats Zuccarello a fait bouger les cordages, dans la défaite.



Avec ce gain, le Bleu-Blanc-Rouge s'est assuré de garder le premier rang de la section Atlantique, devant les Sénateurs d'Ottawa, qui ont vaincu les Devils du New Jersey au compte de 2-1. Ils sont à deux points du CH, avec deux matchs en main.



De leur côté, les Rangers n'ont subi qu'une seule défaite en temps réglementaire depuis le début du mois de février. Ils revendiquent un dossier de (7-1-1).



Des unités spéciales efficaces



La formation montréalaise aura quelques éléments sur lesquels bâtir au cours des prochains jours. Les unités spéciales sont de ce groupe.



Le Tricolore a désamorcé les premières bombes au premier vingt lorsqu'il a écoulé les deux premiers jeux de puissance de leurs adversaires. Michael McCarron et Alxexander Radulov avaient écopé de pénalités mineures. Il a aussi résisté, en toute fin de troisième période.



Puis, lors de son premier avantage numérique en début de deuxième, Shea Weber a rapidement donné l'avance au Tricolore avec un puissant tir.



Au total, le Canadien a résisté à quatre séquences avec un homme en moins, tout en capitalisant une fois sur trois jeux de puissance.



Un bon début



Andrew Shaw a profité d'une rondelle libre derrière le filet à la suite d'un tir de Shea Weber pour contourner la cage et déjouer le gardien Henrik Lundqvist, dans les cinq premières minutes du match.



Oscar Lindberg a toutefois répliqué quelques instants plus tard en poussant une passe de Jesper Fast derrière Carey Price.



Le scénario s'est répété lors de l'engagement médian. Après le filet de Weber, Rick Nash a déjoué Carey Price quelques instants plus tard en s'amenant seul devant lui.



Price a réalisé 28 arrêts dans la rencontre. Avec une 258e victoire en carrière, il rejoint Ken Dryden au troisième rang à ce chapitre dans l'histoire de la franchise. Son vis-à-vis a fait face à 28 rondelles.



Le Bleu-Blanc-Rouge reviendra à Montréal pour accueillir les Islanders, jeudi. Les Rangers seront pour leur part en visite à Toronto le même jour pour y affronter les Maple Leafs.



