Greg Pateryn sur le marché

21-02-2017 | 15h25

Les jours du défenseur Greg Pateryn à Montréal seraient comptés.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, aurait envoyé une note aux autres directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey pour les aviser que Pateryn était disponible, a indiqué le réseau Sportsnet.

Les équipes du circuit Bettman auront l'occasion de le voir à l'oeuvre mardi soir alors qu'il sera dans la formation pour affronter les Rangers de New York. En 22 matchs cette saison, Pateryn a amassé six points, dont un but. Il a aussi montré un différentiel de +1.