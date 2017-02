Affrontement fratricide entre Vigneault et Julien

Jonathan Bernier 21-02-2017 | 00h46

Alain Vigneault ne croyait certainement pas retrouver Claude Julien si rapidement sur son chemin lorsqu'il lui a laissé un message téléphonique dans l'espoir de lui remonter le moral à la suite de son congédiement par les Bruins de Boston.

Or, voilà qu'une semaine plus tard, les deux vieux amis croiseront le fer derrière le banc de leur équipe respective.

«En raison de notre connexion [avec le Canadien], Michel [Therrien], Alain et moi sommes des entraîneurs qui nous nous soutenons beaucoup», a indiqué Julien au terme de l'entraînement du Tricolore.

«Le lien est peut-être plus particulier avec Alain puisque c'est un gars originaire de l'Outaouais», a ajouté l'entraîneur qui a grandi à Orleans, tout près de la frontière séparant les provinces de l'Ontario et du Québec.

Coéquipiers, puis adversaires

Au cours des saisons 1981-1982 et 1982-1983, les deux hommes ont également défendu les couleurs des Golden Eagles de Salt Lake. Membre de la défunte Ligue centrale, cette formation agissait à titre de filiale pour les Blues de St. Louis.

«On s'est encouragés tout au long de notre parcours (d'entraîneur) jusqu'à ce qu'on s'affronte en finale (en 2011). On s'était envoyé de petits commentaires, mais ce n'était rien de personnel. C'était avant tout en soutien à notre équipe», a raconté Julien.

«Mais on a toujours eu du respect l'un pour l'autre. On se voit et on se parle de temps en temps l'été. Ça, ça n'a jamais changé», a pris soin d'ajouter l'entraîneur du Canadien.

Des lunettes pour Claude

À ce propos, on se souvient surtout de la querelle par médias interposés que s'étaient livrés les deux hommes en novembre 2015 à la suite d'une rencontre houleuse entre les Bruins et les Rangers. Un match au terme duquel Julien avait accusé Henrik Lundqvist d'avoir joué la comédie à la suite d'un contact avec Brad Mafchand.

«Qu'il dise des choses comme ça envers Henrik, c'est triste. Claude commence peut-être à se faire vieux. Il a peut-être besoin de lunettes», avait déclaré Vigneault.