De nouveaux partenaires de trio pour Alex Galchenyuk

20-02-2017 | 13h53

L'attaquant Alex Galchenyuk a été placé au centre du deuxième trio, en compagnie de Paul Byron et de Brendan Gallagher, durant la séance d'entraînement du Canadien de Montréal tenue lundi avant-midi à Brossard.

Lors de son premier entraînement avec le Tricolore, vendredi dernier, l'instructeur-chef Claude Julien avait décidé d'envoyer Galchenyuk au centre du premier trio.

Après deux périodes de jeu samedi, contre les Jets de Winnipeg, Julien a ramené Phillip Danault à la place de Galchenyuk au sein de la première unité.

Lundi, Danault pivotait le premier trio complété par Max Pacioretty et Alexander Radulov. Pour sa part, Tomas Plekanec s'est entraîné avec Artturi Lehkonen et Andrew Shaw, alors que Brian Flynn, Michael McCarron et Torrey Mitchell formaient le quatrième trio.

Absent de l'entraînement public organisé la veille au Centre Bell en raison de traitements, le gardien Carey Price était de retour sur la glace.

Les attaquants David Desharnais et Sven Andrighetto ainsi que le défenseur Greg Pateryn étaient les joueurs en trop.

Le Canadien visitera les Rangers de New York, mardi.

Formation à l'entraînement

Attaquants

Max Pacioretty - Phillip Danault - Alexander Radulov

Paul Byron - Alex Galchenyuk - Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec - Andrew Shaw

Brian Flynn - Michael McCarron - Torrey Mitchell

Défenseurs

Alexei Emelin - Shea Weber

Andrei Markov - Jeff Petry

Nathan Beaulieu - Nikita Nesterov

Gardiens

Carey Price

Al Montoya