Du plaisir pour les partisans, du travail pour les joueurs

Raphaël Bergeron-Gosselin 19-02-2017 | 17h37

MONTRÉAL - Si la coutume veut que l'entraînement annuel du Canadien de Montréal ouvert au public soit une fête plus qu'un moment pour pratiquer des aspects précis du jeu, le scénario était différent cette année. Une chose n'a toutefois pas changé : les partisans se sont rendus au Centre Bell pour s'amuser et voir leurs joueurs préférés de près.

Pour plusieurs amateurs de hockey, et plus particulièrement du Tricolore, c'est la chance de mettre les pieds pour la première fois au domicile de leur équipe favorite.

«C'est la première fois qu'on vient au Centre Bell. C'est plaisant de pouvoir vivre ça toute la famille ensemble, a expliqué Josiane Moffat qui était accompagnée de son copain et de leurs deux enfants. Les billets sont faciles à se procurer et on a de bonnes places.»

«Ce n'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est le "fun" d'être aussi proche de la glace, a pour sa part fait savoir le jeune Félix Bouchard qui a pointé les hauteurs de l'amphithéâtre et plus précisément le chandail retiré d'Émile "Butch" Bouchard lorsque l'auteur de ces lignes l'a questionné pour connaître son nom.

«Je ne le connais pas, mais il devait être bon», a-t-il rajouté avec un petit sourire en coin.

Les joueurs ont tout de même pris part à une séance de tirs de barrage qui a été appréciée par le public. C'est David Desharnais qui a remporté la compétition amicale. Malgré qu'il ait été laissé de côté récemment, la foule a transmis une bonne d'ose d'amour au petit attaquant.

Une absence remarquée

Lorsque les joueurs ont sauté sur la patinoire, beaucoup de partisans attendaient avec impatience Carey Price.



Malheureusement pour eux, ils ont dû attendre à la fin de la séance d'entraînement pour voir le gardien du CH saluer la foule, sans équipement, lui qui devait subir des traitements dimanche. Une bonne quantité de gens ayant décidé de quitter avant la fin ont donc raté l'apparition de Price.

«C'est sûr que c'est plate, parce que c'est mon joueur préféré, mais j'aime mieux qu'il se repose et qu'il soit prêt pour les vrais matchs», a admis avec un peu de chagrin le petit Émile Provencher qui avait pris la peine de peinturer le numéro 31 de Price sur ses deux joues.

Julien chaudement accueilli

Lorsqu'on a aperçu le visage de Claude Julien pour la première fois sur l'écran géant, la foule a réservé un accueil chaleureux au nouvel entraîneur qui avait également tenu une séance d'entraînement devant un bon public, vendredi, à Brossard.

Si la majorité des partisans semblaient heureux du retour de Julien derrière le banc du Tricolore, certains d'entre eux croient que ce changement ne sera pas suffisant pour mettre fin à cette séquence difficile.

«C'était loin d'être seulement la faute à Michel Therrien. Les joueurs aussi ont de la difficulté depuis un moment et c'est plate, parce qu'il voulait vraiment ramener la Coupe à Montréal», a avoué Benoit Leclerc, un passionné du CH qui était venu assister à l'entraînement avec son frère Bruno.

«J'étais certain qu'on allait gagner la Coupe avec Michel. Maintenant, je suis moins confiant, parce que Julien vient juste d'arriver et ça prend un moment d'adaptation», a rajouté Dean Kalaidjian qui est un habitué des matchs du Canadien.