«Une nouvelle saison»  Carey Price

Jean-François Chaumont 17-02-2017 | 23h25

BROSSARD - Carey Price a répondu aux questions des médias pendant sept minutes sans jamais prononcer le nom de Michel Therrien. S'il n'a pas crucifié son ancien entraîneur en chef, le numéro 31 a salué l'arrivée de Claude Julien.

À sa sortie de son premier entraînement sous la gouverne de Julien, Price a offert sa première réaction au congédiement de Therrien.

«Ah, j'ai été surpris, comme tout le monde, a-t-il répondu. C'est toujours une grosse décision quand un entraîneur perd son emploi. Mais quand j'ai appris qui le remplaçait, j'étais aussi excité.»

Après la défaite de 4-0 au TD Garden de Boston, ce qui devait s'avérer le dernier match de Therrien, Price avait déclaré que son équipe avait perdu son identité. Le gardien originaire de la Colombie-Britannique a reconnu que les derniers jours étaient difficiles pour Therrien.

«Oui, c'était le cas, a-t-il répliqué. Pour un entraîneur, c'est enrageant quand une équipe ne joue pas à la hauteur de son talent et qu'elle ne semble plus répondre. Je ressentais clairement ça. Je trouvais que les gars ne jouaient pas avec beaucoup de confiance. Peut-être que nous pensions trop, mais il faut revenir à un jeu plus simple.»

«Notre équipe ne répondait pas bien, nous ne jouions pas avec assez d'énergie, a-t-il continué. Nous avons perçu ce changement comme un réveil pour tout le monde. Nous sommes tous responsables. La direction a cru qu'il était temps de faire un changement. Nous avons compris le message.»

Un gagnant

Les yeux de Price s'illuminaient quand il parlait de Julien. À l'image de Shea Weber, il a connu l'ancien entraîneur en chef des Bruins de Boston avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Sotchi et à la Coupe du monde de Toronto. Dans les deux cas, Julien occupait un des postes d'adjoint à Mike Babcock.

«Oui, je le connais déjà, a-t-il rappelé. Il n'y aura pas une période où nous devrons briser la glace. Il est un homme direct et j'ai hâte de travailler avec lui. Il apportera une vibration positive. Je n'ai pas une tonne d'expérience avec lui, mais j'ai toujours trouvé que c'était facile de lui parler.»

«Claude a une recette gagnante, a-t-il enchaîné. C'est toujours intéressant. Il avait implanté une bonne structure à Boston et il comptait sur une équipe qui contrôlait la rondelle.»

En une seule petite phrase, Price a parfaitement résumé son état d'esprit.

«Je me sentais comme si c'était une nouvelle saison, c'était ce genre d'ambiance à l'entraînement.»