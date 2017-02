Claude Julien «excité» de revenir à Montréal

15-02-2017 | 13h33

Embauché par le Canadien pour remplacer Michel Therrien au poste d'entraîneur-chef, Claude Julien s'est dit très heureux de retrouver l'organisation montréalaise, mais aussi le directeur général Marc Bergevin.

«Je reviens dans un marché de hockey, j'aime les défis et je suis excité de revenir à Montréal» , a affirmé Julien lors d'une conférence téléphonique tenue depuis son domicile de Boston, mercredi.

Le Franco-Ontarien, qui a accepté un contrat de cinq ans supplémentaires au terme de la présente saison, avait entamé sa carrière comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien, en janvier 2003.

«Honnêtement, j'avais l'intention d'attendre au printemps avant de penser à mon futur, mais l'appel de Marc Bergevin est venu et j'avais bien aimé le côtoyer lors du dernier Championnat du monde, a-t-il mentionné. Il y avait une belle connexion avec lui et Marc est une bonne personne.»

Julien a lui-même démontré qu'il est une bonne personne en offrant ses pensées à Therrien.

Retrouver le chemin de la victoire

En prévision des prochains jours, Julien a indiqué qu'il était difficile en ce moment pour lui d'exposer son plan visant à remettre le club montréalais sur les rails. S'il arrivera à Montréal dès jeudi, il dirigera un premier entraînement vendredi.

«Je n'ai pas eu la chance encore de jaser avec les autres entraîneurs, mais après leur avoir parlé, je saurai certainement faire les ajustements convenables pour aider l'équipe à retrouver le chemin de la victoire», a noté Julien, qui a assuré qu'il conservera le même groupe d'entraîneurs d'ici la fin de la présente campagne.

À son premier séjour avec le Tricolore, Julien avait obtenu 72 victoires en 159 matchs, ajoutant par ailleurs 10 verdicts nuls et 15 défaites en prolongation. Après son départ de Montréal, il a dirigé les Devils du New Jersey en 2006-2007 et les Bruins de Boston, de 2007 à 2017. Julien a effectivement été congédié par les Bruins, la semaine dernière.

