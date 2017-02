«Je me sens coupable» - Max Pacioretty

15-02-2017 | 00h36

Le capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty s'est dit attristé par le congédiement de l'entraîneur-chef Michel Therrien, mardi, tout en affirmant que le blâme revenait aux joueurs, qui n'avaient pas offert le rendement espéré au cours des dernières semaines.

«Comme joueur, et plus particulièrement comme capitaine, je me sens coupable, a indiqué Pacioretty au réseau Sportsnet. Si nous avions connu de meilleurs matchs récemment, nous n'aurions pas forcé l'état-major à prendre cette décision.»

Avant le départ de Therrien et la nomination de son successeur Claude Julien, le CH avait échappé six de ses sept dernières rencontres, subissant trois blanchissages en cinq sorties.

Malgré une histoire lancée à la radio qui laissait entendre que Therrien n'appréciait pas le travail de son capitaine, lors de la saison morte, celui-ci n'a pas voulu tourner le fer dans la plaie.

«Je n'ai que des bonnes choses à dire à propos de Michel et ça rend la situation difficile pour moi.»

Julien, qui était à la barre des Bruins de Boston jusqu'au 7 février, traverse donc la frontière pour se joindre à nouveau aux ennemis jurés de son ancien club.

«C'est étrange. Particulièrement pour moi, qui a un gros historique dans les affrontements contre les Bruins. Mais c'est de cette façon que fonctionne le hockey. Parfois, nos ennemis deviennent nos amis.»

«Quoi qu'il en soit, nous allons devoir faire connaissance rapidement et trouver une façon de remporter des matchs.»