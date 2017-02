Therrien congédié, Julien s'amène

14-02-2017 | 16h33

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal Michel Therrien a été congédié, mardi après-midi et Claude Julien a été nommé à la barre de l'équipe pour la deuxième fois de sa carrière d'instructeur.

Pour Therrien, il s'agit de la fin d'un second séjour derrière le banc du Tricolore. Fait inusité: lorsqu'il a été remercié une première fois par l'organisation montréalaise, le 17 janvier 2003, il avait été remplacé par Julien.

Or, celui-ci a aussi subi le couperet plus tôt en 2017, lui qui oeuvrait avec les Bruins de Boston depuis une dizaine d'années.

Ce dernier quitte le Canadien en étant devenu le quatrième entraîneur-chef le plus victorieux dans l'histoire de l'équipe, avec 271 gains en saison régulière.

Toe Blake, avec 500 victoires, est toujours au sommet à ce chapitre. Il devance Dick Irvin (431) et Scotty Bowman (419).

Cette saison, Therrien a mené le Canadien à un dossier de 31-19-8. Le Tricolore avait pourtant bien entamé la campagne en remportant 13 de ses 15 premiers matchs, mais il a suivi avec un rendement de 18-8-7. La chute du Bleu-Blanc-Rouge est similaire à celle de l'an passé, lorsque la formation montréalaise avait été exclue des séries en dépit de ses neuf victoires d'affilée en ouverture de saison.

Un deuxième séjour intéressant

Le retour de Therrien avec le Canadien s'était bien entamé en 2012-2013, décrochant le deuxième échelon de l'Association de l'Est durant une campagne écourtée à 48 parties en raison d'un lock-out. Avec 29 gains et 63 points au classement, tous les espoirs étaient permis pour la Sainte-Flanelle. Toutefois, les Sénateurs d'Ottawa ont éliminé le Canadien en cinq matchs au premier tour des séries.

L'année suivante, le Canadien a atteint le plateau des 100 points pour la première fois depuis 2007-2008. Il a ensuite étonné plusieurs observateurs en balayant le Lightning de Tampa Bay et en écartant les gagnants du trophée des Présidents, les Bruins de Boston. En finale de l'Est, Chris Kreider et les Rangers de New York ont eu le meilleur sur le club montréalais, triomphant en six rencontres dans un duel où le gardien Carey Price, faut-il le rappeler, a été blessé à un genou.

Ainsi va Price, ainsi va Therrien

En 2014-2015, pour l'une des rares fois, Price ne s'est pas retrouvé sur le carreau et cette omniprésence s'est soldée par une récolte de 50 victoires et de 110 points. Alors que le numéro 31 mettait la main entre autres sur les trophées Hart et Vézina, le Canadien envoyait ensuite les Sénateurs en vacances au tour initial. Cependant, le Lightning a vengé son échec de l'année précédente en disposant du Tricolore en six joutes.

Le destin de Therrien a continué de suivre un parcours parallèle à celui de Price, la saison dernière. Quand le gardien s'est retrouvé à l'écart, le club montréalais a connu des ennuis, si bien qu'il a raté les éliminatoires en vertu de 82 points au compteur.

Un homme avec du vécu

Ayant fait ses classes avec le Titan de Laval dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Therrien a remporté la coupe Memorial à la barre des Prédateurs de Granby en 1996 pour éventuellement diriger le Canadien à compter du 20 novembre 2000, en remplacement d'Alain Vigneault.

Grâce au brio du gardien José Théodore, il a aidé son club à atteindre le deuxième tour éliminatoire en 2002. Par contre, ses hommes ont peiné à gagner des parties et le 17 janvier 2003, après un séjour de 210 rencontres, il a été limogé au profit de Julien.

Therrien a ensuite passé plusieurs années dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, menant ceux-ci à la finale de la coupe Stanley en 2008. L'année suivante, il a été congédié au cœur du calendrier régulier et ce départ fut des plus amers pour lui, car quelques mois plus tard, ses anciens troupiers ont enlevé les grands honneurs.