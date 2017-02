5 à 7 nouvelles sportives: McCarron et Carr en renforts

08-02-2017 | 16h29

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Canadien de Montréal a rappelé les attaquants Michael McCarron et Daniel Carr de son club-école de St. John's, dans la Ligue américaine de hockey, mercredi, tout en rétrogradant le joueur d'avant Jacob de la Rose.

McCarron avait eu droit à une audition avec le Bleu-Blanc-Rouge quelques semaines auparavant. Il a amassé un but et trois mentions d'aide en 15 parties depuis le début de la campagne. Dans les Maritimes, le premier choix du Canadien au repêchage de 2013 a accumulé 19 points, incluant sept filets, en 30 sorties.

Carr a été limité à deux réalisations et six aides en 31 rencontres avec la troupe de l'entraîneur-chef Michel Therrien, ajoutant huit points en six affrontements à St. John's.

Croyez-vous que ces nouveaux venus permettront au Canadien de retrouver le chemin de la victoire?

(...)

L'ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale Scotty Bowman figure parmi les trois personnes qui feront leur entrée à l'Ordre du hockey du Canada cette année.

Né à Montréal, Bowman a obtenu deux trophées Jack-Adams et soulevé la coupe Stanley à neuf occasions. Il a notamment dirigé le Canadien de Montréal au moment où celui-ci dominait la Ligue nationale durant la décennie 1970, en plus d'avoir mené les Red Wings de Detroit vers deux titres consécutifs en 1996-1997 et 1997-1998.

(...)

La formation canadienne de hockey masculin a décroché la médaille de bronze aux Universiades en défaisant la République tchèque au compte de 4-3, à Almaty, au Kazakhstan.

Pour le pays, il s'agissait d'une 15e médaille en 16 participations au tournoi de la Fédération internationale des sports universitaires.

Le porte-couleurs des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Pierre-Olivier Morin s'est distingué avec un but et deux mentions d'aide.

(...)

Les Bruins de Boston ont rétrogradé le gardien Zane McIntyre à leur club-école de Providence, dans la Ligue américaine de hockey, tout en rappelant Anton Khudobin.

Ayant remplacé Tuukka Rask durant la deuxième période du match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto, McIntyre a cédé deux fois pour subir une défaite de 6-5 au TD Garden. Cette saison, il a conservé une fiche de 0-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,95 et un taux d'efficacité de ,860 avec les Bruins.

Pour sa part, Khudobin a présenté un bilan de 7-3-1 avec la filiale en 2016-2017.

(...)

Le champion de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor semble se préparer davantage pour un combat face au retraité boxeur Floyd Mayweather.

En effet, le combattant irlandais a publié par l'entremise de son compte Instagram une vidéo de sa séance d'entraînement, mercredi.

McGregor semble se dévouer à améliorer ses techniques de boxe dans l'éventualité de la tenue d'un choc face à «Money».

Croyez-vous que ce combat se concrétisera?