5 à 7 nouvelles sportives: bonne décision?

07-02-2017 | 17h36

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Jacob de la Rose doit regarder ses coéquipiers du Canadien de Montréal de la passerelle de presse, mardi soir, contre l'Avalanche du Colorado. Une bonne décision, selon vous?

(...)

Il y a une grande solidarité entre les entraîneurs de la Ligue nationale. C'est une petite camaraderie avec seulement 30 emplois disponibles. Après l'entraînement matinal du Canadien au Pepsi Center, Michel Therrien a commenté le congédiement de Claude Julien avec les Bruins de Boston.

«Je suis très déçu, a-t-il dit. Je me suis levé tôt ce matin et j'ai rapidement lu la nouvelle pour Claude. C'est toujours très malheureux quand un confrère perd son emploi. On est un petit groupe de francophones au niveau de la LNH.»

(...)

L'attaquant des Hurricanes de la Caroline Bryan Bickell, qui a reçu le diagnostic de la sclérose en plaques l'automne dernier, vise un retour à la compétition le 17 février, lorsque les siens affronteront l'Avalanche du Colorado.

(...)

Dans la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal entameront leur prochaine saison en recevant les Roughriders de la Saskatchewan, le jeudi 22 juin. Il s'agira d'un rendez-vous particulier pour le nouveau quart-arrière des Alouettes Darian Durant, qui affrontera du même coup son ancienne organisation.

(...)

Au baseball, les Yankees de New York ont consenti un contrat d'un an et de 3 millions $ au joueur de premier but et frappeur de choix Chris Carter, mardi. Ayant joué avec les Brewers de Milwaukee en 2016, le joueur de 30 ans a claqué 41 circuits la saison passée.