Galchenyuk au centre, Desharnais à l'aile

01-02-2017 | 14h01

BROSSARD - Alex Galchenyuk a reçu le feu vert des médecins pour un retour au jeu contre les Flyers à Philadelphie. Avec maintenant cinq centres en santé, David Desharnais aura comme mandat de jouer à l'aile gauche en compagnie de Galchenyuk et d'Andrew Shaw.

Historiquement, Desharnais n'était pas trop enclin à quitter sa position naturelle de centre, mais cette fois, il a accepté son nouveau rôle avec le sourire.

«Oui, je suis plus un centre, a rappelé le numéro 51. Mais après deux mois d'absence, je jouerais même à la défense. Ça ne me dérange absolument pas. Nous avons de très bons joueurs de centre et je comprends la situation. Je vais aller à l'aile, j'ai un peu d'expérience. Je me sens déjà plus confortable que dans le passé.»

«Avec un bon joueur de centre comme Chucky (Galchenyuk), je ne suis pas nerveux, a-t-il poursuivi. Il y a un bel équilibre au sein de notre formation à l'attaque. Il ne faut pas placer tous les tireurs au sein du même trio et tous les passeurs au sein du même trio. J'aime la possibilité de jouer avec un gars de talent comme Galchenyuk. Je chercherai à le trouver sur la glace.»

Michel Therrien a expliqué son choix d'une façon très logique.

«Avec le retour des blessés, on se plaçait dans une situation où il fallait prendre des décisions, a-t-il dit. Un gars comme David est capable de s'ajuster. J'ai toujours cru que c'est plus facile pour un centre de jouer à l'aile que le contraire. Dans le cas de David, il a joué un excellent match à son retour. J'ai aimé sa combativité, il a bien patiné et il a marqué un gros but face aux Sabres. Avec Alex en santé, je devais déplacer un de mes centres.»

Le trio des anciens blessés

Absent lors des trois derniers matchs en raison d'une autre blessure à son genou droit, Galchenyuk a gardé le moral durant cet autre retour à l'infirmerie.

«Les blessures font partie du sport, a répliqué l'Américain. Je voulais rester positif même si je devais retourner à l'infirmerie. Je n'y pouvais rien. J'ai travaillé fort pour revenir rapidement. Dans la vie de tous les jours, tu peux descendre des marches et chuter pour te blesser. Le hockey est un sport de contact. J'aimerais ne jamais me blesser, mais je sais que ce n'est pas la réalité.»

Galchenyuk voyait d'un bon œil son utilisation au centre de Desharnais et de Shaw contre les Flyers.

«Nous blaguions au sujet de notre trio en disant que nous étions tous blessés en même temps, a-t-il affirmé. Nous avons travaillé depuis longtemps sur notre chimie en passant beaucoup de temps ensemble au cours des dernières semaines. Maintenant, nous jouons au sein du même trio. Je trouve ça excitant. Nous chercherons à utiliser nos forces. Au départ, ce sera différent pour Davey puisqu'il n'a pas joué souvent à l'aile.»

«Nous sommes trois joueurs différents, a-t-il enchaîné. Davey est un fabricant de jeu, Shaw est celui qui travaille toujours fort et je suis plus un marqueur. J'ai hâte de voir le résultat contre les Flyers.»

À son retour contre les Rangers de New York le 14 janvier après une absence de 18 matchs, Galchenyuk avait immédiatement regagné son poste de premier centre avec Max Pacioretty et Alexander Radulov. Après seulement trois rencontres, Therrien avait replacé Phillip Danault dans ce rôle, disant qu'il avait bousculé les choses avec Galchenyuk.

Avec le brio de Danault aux côtés du capitaine et de Radulov, Therrien aura maintenant le luxe de jouer de prudence avec Galchenyuk. Et il aura plus qu'un trio dangereux.

«On recherche de l'équilibre, a souligné l'entraîneur en chef. Il n'y a pas de meilleur exemple que les champions de la Coupe Stanley. Ils ont Phil Kessel au sein du troisième trio. Ils sont durs à affronter parce qu'ils ont de l'équilibre. J'espère pouvoir faire ça.»

«On est plus menaçants quand on répartit nos joueurs. Mais je veux voir des résultats, de mes trios, de mon équipe, des victoires. Mais quand je ne vois pas de résultats, de tempo, des chances de marquer, ça lève un drapeau rouge. C'est là que je dois faire des ajustements. Si ça marche, je laisse ça tel quel. Sinon, je fais des changements.»

Formation à l'entraînement

Attaquants

Max Pacioretty - Phillip Danault - Alexander Radulov

David Desharnais - Alex Galchenyuk - Andrew Shaw

Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec - Paul Byron

Jacob de la Rose - Torrey Mitchell - Brian Flynn

Défenseurs

Alexei Emelin - Shea Weber

Nathan Beaulieu - Jeff Petry

Andrei Markov - Nikita Nesterov

Joueurs en trop : Sven Andrighetto, Greg Pateryn