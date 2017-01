Le logo du Rocket dévoilé

31-01-2017 | 14h26

Le Rocket de Laval a dévoilé son logo et son uniforme, mardi.

Dans une vidéo diffusée, le prochain club-école du Canadien de Montréal a misé sur la riche histoire de l'organisation, propulsant évidemment l'image de Maurice Richard.

Si le bleu, le blanc et le rouge sont utilisés, le logo principal prend la forme de la lettre «R» sur le chandail.

«Nous avons atteint l'objectif que nous avions de concevoir un logo et un uniforme qui assuraient le lien historique entre le Rocket de Laval et le Canadien tout en honorant une légende du Québec et en créant une nouvelle identité pour une nouvelle génération de partisans», a indiqué le président de Place Bell, Vincent Lucier.

Le Rocket, qui évoluera à la Place Bell à compter de la saison 2017-2018, a annoncé la mise en vente des billets dès le 11 février. Les amateurs de hockey pourront par ailleurs se procurer des billets de saison, dès le 7 février lors de la prévente, à partir de 15$ par match.