Le Canadien humilié par le Wild

12-01-2017 | 23h00

Après avoir offert une bonne performance mercredi soir à Winnipeg, le Canadien a connu une soirée complètement différente 24 heures plus tard, pour finalement s'incliner par la marque de 7-1 face au Wild, à Saint Paul.

Si Carey Price semblait imbattable en début de saison, le gardien du Canadien éprouve plus de difficulté récemment. Celui qui représentera le CH au prochain match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) a accordé sept buts sur 24 lancers. Le numéro 31 a maintenant concédé trois buts ou plus dans six de ses sept derniers départs. Lors de cette séquence, il a conservé une fiche de 2-3-2.

La dernière fois que Price avait accordé sept buts remonte au 7 octobre 2009, face aux Canucks de Vancouver.

La troupe de Michel Therrien a tout de même offert une bonne opposition au Wild lors de la première période. C'est toutefois Christian Folin qui a ouvert la marque avec son premier filet de la saison.

Lors de la période médiane, tout s'est écroulé pour le Canadien.

Eric Staal et Jordan Schroeder ont marqué avec moins d'une minute d'écart.

Quelques instants plus tard, Alexander Radulov a écopé d'une pénalité de quatre minutes pour avoir porté son bâton au visage d'un adversaire.

C'est le Canadien qui a obtenu la meilleure chance de marquer, lorsque Paul Byron s'est échappé, mais Devan Dubnyk n'a éprouvé aucune difficulté à effectuer l'arrêt.

Dès le retour de Radulov, Nino Noederreiter a marqué son 10e de la saison.

Le travail de démolition du Wild s'est poursuivi au troisième tiers. Jason Zucker, Ryan Suter et Niederreiter ont fait bouger les cordages.

Tomas Plekanec a finalement privé Dubnyk d'obtenir son sixième jeu blanc de la saison avec seulement neuf secondes à écouler à la rencontre.

Le gardien du Wild a tout de même repoussé 20 des 21 rondelles dirigées vers lui, dans la victoire.