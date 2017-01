Le CH a le numéro des Leafs

07-01-2017 | 22h44

Le Canadien de Montréal a signé un 13e gain de suite face aux Maple Leafs, l'emportant par la marque de 5-3, samedi soir, à Toronto.

Le Tricolore a ainsi mérité une troisième victoire consécutive et trône toujours au sommet de la section Atlantique. Cinq joueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge dans une cause gagnante. Shea Weber et Jeff Petry ont chacun fourni deux aides.

Départ canon

Les visiteurs ont d'ailleurs pris les devants après seulement 20 secondes de jeu. Max Pacioretty a profité du travail d'Alexander Radulov derrière le filet pour inscrire son 19e but de la saison.

Artturi Lehkonen a doublé l'avance des siens quelques minutes plus tard. Le gardien Frederik Andersen a paru faible, échappant la rondelle après un lancer des poignets du Finlandais.

Le joueur de centre Tyler Bozak a ensuite inscrit les Leafs au pointage, complétant un jeu amorcé par Mitch Marner et James van Riemsdyk.

Puis, Nazem Kadri a capitalisé lors d'un avantage numérique en fin de première, ramenant les deux équipes à la case départ.

Disputant un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, Nikita Scherbak a touché la cible avec moins d'une seconde au cadran pour redonner l'avantage au CH avant le premier entracte.

Le Tricolore a repris là où il avait laissé dès la reprise du jeu. Oublié dans l'enclave, Radulov a enfilé l'aiguille à la suite d'une superbe passe de Weber alors qu'il n'y avait que 36 secondes d'écoulées en deuxième.

Van Riemsdyk a réduit l'écart à un but en fin de période, redirigeant le relais de Marner derrière Carey Price.

Le colosse Michael McCarron a surpris Andersen d'un tir bas d'un angle restreint en troisième, comptant ainsi son premier but de la campagne dans le circuit Bettman.

En bref

L'entraîneur-chef du Canadien, Michel Therrien, a signé sa 400e victoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Les partisans ont eu droit à une scène plutôt rare en deuxième alors que deux bagarres ont éclaté en même temps.

McCarron a jeté les gants devant Matt Martin, tandis que Bobby Farnham s'en est pris à Frédérik Gauthier.

Du côté des Leafs, Marner a terminé la soirée avec trois points, tout comme van Riemsdyk.

Le Bleu-Blanc-Rouge renouera avec l'action lundi, alors que les Capitals de Washington seront de passage au Centre Bell.